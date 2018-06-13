'Futbolda FETÖ' soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı! Milli futbolculara şok suçlamalar

FETÖ’nün futbol yapılanmasına ilişkin eski milli futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral, Zafer Biryol, Ersin Güreler, Ömer Çatkıç ve İsmail Şengül hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede eski milli futbolcular Bekir İrtegün,Uğur Boral, Zafer Biryol, Ersin Güreler, Ömer Çatkıç ve İsmail Şengül ‘silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 22,5 yıla kadar hapsi istendi.

Başsavcılıkça hazırlanan iddianamede şüphelilerin savcılık sorgularında verdiği ifadelere yer erildi.

Telefonunda örgütün gizli haberleşme programı Bylock tespit edilince gözaltına alınan Bekir İrtegün’ün iddianamede yer alan ifadesinde FETÖ ile 2007-2008 yıllarında Gaziantep’te tanıştığını söylediği görüldü.

“Alper Potuk, Orhan Şam, Gökhan Gönül ve Mehmet Topal'ı da sohbetlerde görmüşlüğüm var”

Sohbetlere takım içinden Ömer Çatkıç, Barış Durmaz’ın da katıldığını aktaran İrtegün’ün ifadesinde “2009 yılında Fenerbahçe transferinden sonra yapıdan olan Ali Şenel isimli birisi aradı. Bir süre sonra, o dönem Fenerbahçe'de oynayan Emre Belözoğlu, Uğur Boral, Ertuğrul Taşkıran'ın da Ali Şenel ile görüştüğünü öğrendim. Bende 2009 yılının son aylarında bu kişinin yapmış olduğu sohbetlere diğer futbolcu arkadaşlarımla katılmaya başladım. Fenerbahçe'de futbol oynadığım süre içerisinde hatırladığım kadarıyla Alper Potuk, Orhan Şam, Gökhan Gönül ve Mehmet Topal'da Ali Şenel isimli şahsın yapmış olduğu sohbetlerde görmüşlüğüm vardır” dediği ortaya çıktı.

“Bylock programını kullandım”

Bylock programını kullandığını kabul eden Bekir İrtegün’ün, “Bylock programından bana Ali Şener tarafından gönderilen mesajlar dini içerikli olduğu ve herhangi bir suç unsuru olmadığı için hakkımda soruşturma yürütüleceğini düşünmemiştim” dediği iddianamede yer aldı.

Sohbetlerin genelde örgüte ait okullarda olduğunu anlatan İrtegün birkaç kez ise sohbetin şu an Medipol Başakşehir’de forma giyen Emre Belözoğlu’nun evinde yapıldığını anlattı.

Şüpheli Uğur Boral’ın ise verdiği ifadede Fenerbahçe’ye transfer olduktan sonra Ali Şenel isimli kişinin sohbetlerine katıldığını ve bu sohbetlere takım arkadaşları Tuncay Şanlı, Serdar Kulbilge, Kerim Zengin, Bekir İrtegün, Emre Belezoğlu, Orhan Şam, Gökhan Gönül’le birlikte katıldığını anlattı.

İddianamede şüphelilerin verdiği isimler hakkında işlem yapılıp yapılmadığı belirtilmezken, firari Ali Şenel ve Erhan Erkoç hakkındaki soruşturma ise devam ediyor. Eski milli futbolcuların yargılanmasına önümüzdeki günlerde ağrı ceza mahkemesinde başlanacak.

Yusuf Melikoğlu

