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Futbolda şike davasında tahliye kararı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ''futbolda şike'' soruşturmasında "kumpas" kurduğu iddiasına ilişkin davada Fetullah Gülen’in eski avukatı tutuklu sanık Orhan Erdemli’nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

Futbolda şike davasında tahliye kararı

11 Mayıs 2018 19:48

Fetullahçı Terör Örgütü’nün “Futbolda şike” soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla 26'sı tutuklu 108 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.  İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık ve avukatlarının taleplerinin ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'in eski avukatı tutuklu sanık Orhan Erdemli'nin, mevcut delil durumu, su vasfının sanık yararına değişme ihtimali, sanığın örgütsel yapıya ilişkin verdiği ifadelerin tutarlı olması ve somut bilgiler içermesi, sanığın verdiği ifadeler doğrultusunda yapılan soruşturmalarda örgüt üyelerinin yakalanması, sanık hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabilir olmasını dikkate alarak, adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.

 

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