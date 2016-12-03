BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında cumartesi akşamı Fenerbahçe Beşiktaş derbi mücadelesi oynanacak. Süper Lig'de bu hafta oynanacak kritik mücadelede iki takımda sahaya kazanmak için çıkacak. Fenerbahçe kendi taraftarı önünde maçı kazanıp aradaki puan farkını 1'e indirmek isterken, Beşiktaş ise puan farkını 7'ye çıkarmanın peşinde olacak. Futbolseverler cumartesi akşamı oynanacak mücadelenin saat kaçta canlı olarak yayınlanacağını merak ediyordu. Mücadelenin canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş maçı saat kaçta canlı yayınlanacak? İşte maçın detayları. Süper Lig'de son 5 maçını kazanarak iyi bir performans ortaya koyan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolundaki rakibi Beşiktaş'ı Kadıköy'de ağırlayacak. Ligde ikinci sıradaki Beşiktaş'ın 4 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, derbiden galibiyetle ayrılarak rakibiyle arasındaki farkı 1'e düşürmek için mücadele edecek. Tarihinin en kötü sezon başlangıcını yaparak 3 maçta sadece 1 puan alabilen sarı-lacivertliler, son 9 haftada elde ettiği 7 galibiyet ve 2 beraberlik sonrası 24 puanla haftaya lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde 3. sırada girdi.

BARCELONA - REAL MADRID

Barcelona, evinde Real Madrid'le tüm kupalarda oynadığı son 13 maçın sadece üçünü kaybetti (7G 3B).

Real Madrid, tüm kupalarda Barcelona ile oynadığı son dokuz maçın beşini kazandı (4M).

Barcelona bu maçı kazanırsa, La Liga'da rakibine karşı 50. iç saha galibiyetini almış olacak.

Barcelona, Real Madrid'e karşı oynadığı son 21 resmi maçta da gol buldu ve Clasico tarihinde (her iki takım adına) en iyi rekora sahip.

Lionel Messi, Clasico tarihinin en golcü oyuncusu (21). Ronaldo ise 16 golle Alfredo Di Stefano'nun (18) ardından üçüncü sırada.

Neymar, son altı Clasico'da beş gole katkıda bulundu (üç gol, iki asist).

Karim Benzema, La Liga'da Barcelona'ya karşı oynadığı son yedi maçta beş gol kaydetti.

Luis Suárez, Keylor Navas'ın Real Madrid kariyerinde ligde bir maçta iki gol atmayı başarmış olan tek oyuncu.

Eğer Real Madrid bu maçı kazanırsa, Zinedine Zidane, 1965'ten bu yana Camp Nou'da Barcelona'yı üst üste yenmeyi başaran ilk teknik direktör olacak (bunu en son Miguel Munoz başarmıştı: Dört maç).

Hiçbir Barcelona teknik direktörü, iç sahada üst üste iki Clasico kaybetmedi.

Real Madrid, tüm kupalardaki son 26 Clasico'da 11 kırmızı kart gördü, bunların dördü Sergio Ramos'a çıktı.

Son 26 Clasico'da sadece beş Barcelonalı oyuncu kırmızı kart gördü (tüm kulvarlarda).

Messi, Real Madrid'e karşı son beş resmi maçta gol atamadı ve Clasico'daki en uzun suskunluğunu yaşıyor.

Ronaldo'nun Barcelona'ya attığı 16 golün 10'u Camp Nou'da geldi.

Ronaldo, Barcelona'ya karşı ligde oynadığı son beş maçta dört gol attı.

Barcelona, 13 maç sonunda 27 puanla 2007/08'den bu yana en kötü performansını sergiliyor, ki o sezonu da üçüncü bitirmişlerdi.

MANCHESTER CITY - CHELSEA

İngiltere Premier Lig'de bu sezon 13 maça çıkan Manchester City 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Guardiola'nın takımı sahasında oynadığı son 3 maçta ise galibiyete hasret kaldı. Bu 3 maçın tamamı berare sona erdi. City deplasmanda oynadığı son 3 maçtan ise galibiyet ile ayrılan taraf oldu.

Conte ile harika bir sezon geçiren Chelsea bu sezon çıktığı 13 maçta Premeier Lig'in en çok galibiyet alan takımı oldu. 13 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Maviler son oynadığı 7 maçın tamamını ise kazanmayı bildi.