Başakşehir'in en büyük yaşam projesi 3.İstanbul'un mimarlarından olan FUZUL YAPI Genel Müdürü Eyüp Akbal, Fuar sayesinde güzel bağlantılar kurduklarını ve her şeyin çok güzel gittiğini söyledi.

“Fuar’da Türkiye güvenli liman olduğunu ispatladı”

“Bugüne kadar yapılan en yoğun MÜSİAD Fuar oldu” diyen Akbal, “Bu Fuar’ın başka bir önemi bütün İslam ülkelerinden katılım oldu, dünyanın neredeyse yarısı burada. 7 bine yakın iş adamı yurt dışından geldi, 700 stant satıldı, Bu yıl stantlar çok erken bitti. Bu Fuar’da Türkiye güvenli liman olduğunu ispatladı. Yoğun bir ziyaretçi akımı var hafta sonu daha da kalabalık olmasını bekliyoruz. Güzel bağlantılar kurduk, iyi çalışıyoruz iki stantla yer aldık burada, her şey çok güzel devam ediyor. Bize gelen tepkiler çok olumlu özellikle Körfez ülkelerinden gelenler burada yatırım yapabilme, kendi ülkelerinde benzer projeleri yapabilir miyiz diye soruyorlar. Satın almalarda gerçekleşiyor şuan her şey yolunda” dedi.

“Ayda 350 liraya ev sahibi yapıyoruz”

Fuzulev sisteminin istihdama müthiş katkısı olduğunu belirten Akbal, “Fuzulev olarak Türkiye’nin birçok bölgesinde bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz şuana kadar 29 şube açtık, bu sene sonuna kadar 60 şubeye çıkarmayı amaçlıyoruz. Fuzulev sistemi istihdama müthiş katkısı olan bir sistem oldu. Vatandaşlara Türkiye’nin her yerinden ev alabilme olanağını sağlıyor. En uygun ödeme koşullarımız mevcut, ayda 350 liraya Türkiye ev sahibi oluyor mottosuyla yola çıktık. Ciddi anlamda karşılık gördük. İlk bir haftada arayıp projede yer almak isteyen insan sayısı 10 binlerin üzerine çıktı, 60 bine yakın kişi aradı. Türkiye’de konut ihtiyacı önemli ve bankadan faiz kullanmadan nasıl alabiliriz, kendi imkânlarımızla çok borca girmeden nasıl yapabiliriz dedikleri zaman direk adres Fuzulev olarak karşılarına çıkıyor. Biz diyoruz ki Türkiye’yi ev sahibi yapacağız” diye konuştu.

“Yurtdışından gelen iş adamlarından çok güzel tepkiler aldık”

Dünya Türk İş Konseyi olarak Türkiye destek olmak için Fuar’a geldiklerini söyleyen Dünya Türk İş Konseyi Başkanı Suat Şahin, “Türkiye için Avrupa’da ses getiren bir fuar. Avrupa’dan ve dünyanın çeşitli ülkelerinden görüyoruz müthiş bir katılım var. Son günlerde ülkemizin ihtiyacı olan bir fuardı. Bence Türkiye’nin dünyaya açılan yüzü. Türkiye’nin adını duyurmak için ekiplerle fuardayız ve tanıtım yapıyoruz. Artık Türkiye’de yok yok, özellikle sanayi ürünlerimiz bu fuarda sergileniyor dünyaya açılma açısından çok önemli. O yüzden biz buraya yurt dışından iş adamları getirdik. İş adamlarıyla fuarı geziyoruz tahmin ediyorum çok fazla iş bağlantıları olacak. Dolaysıyla Avrupa’dan ülkemize döviz girişini sağlayacağız. Yurtdışından gelen iş adamlarından çok güzel tepkiler aldık. Hatta bazıları hiç tahmin etmiyordu; çünkü son günlerde yurt dışında Türkiye ile ilgili çok olumlu haberler çıkmadığı için iş adamları bu ortamı görünce orada söylenenlerin doğru olmadığını fark ettiler. Olağan üstü hal(OHAL) var ama aslında olağanüstü fırsatlar ülkesi olduğumuzu gördüler. Bu bakımdan da bu fuarın çok etikli olduğunu düşünüyorum” dedi.

“Türkiye’nin İsviçre’deki medyadan algıladıkları gibi olmadığını gördüler”

İsviçre’den 45 iş adamıyla fuara gelen MÜSİAD İsviçre Başkanı Cesur Çıtak, “Biz bu fuara İsviçre’den 40-45 iş adamıyla geldik. Burada ikili iş görüşmelerini sürdürüyoruz. Çok başarılı ve Türkiye açısından önemsediğimiz bir Fuar. İsviçre’den gelen iş adamlarının geri dönüşleri çok pozitif, fuardan memnun kaldılar. Türkiye’nin İsviçre’deki medyadan algıladıkları gibi olmadığını gördüler. İsviçre’de Türkiye’ye karşı olumsuz bir tavır olduğu için iş adamları farklı algılıyorlardı fakat buraya geldikten sonra gördüler, yaşadılar ve bu algıları değişti. Biz yurt dışından alım heyetiyle geliyoruz. Burada bakıyorlar görüşmeler oluyorlar ve iş ortaklıkları oluşuyor. Bu fuar ülkemize döviz ve iş anlamında katkıda bulunuyor” açıklamalarında bulundu.

