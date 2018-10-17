G-7 ülkeleri: 'Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasından sorumlu olanlar yargılansın'

G-7 ülkelerinin Dışişleri Bakanları yayınladıkları ortak bildiride, "Biz G-7 ülkelerinin Dışişleri Bakanları; Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Birleşik Krallık, ABD ve Avrupa Birliğinin Güvenlik ve Dış politika Yüksek Temsilcisi (Federica Mujerini) olarak Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasından kaygı duyuyor ve onun kaybolmasından sorumlu olanların adalet önüne çıkarılmasını istiyoruz" ifadeleri yer aldı.

G-7 ülkelerinin Dışişleri Bakanları bildiride, basın ve ifade hürriyetini korumaya bağlılıkları sebebiyle, söz konusu gazetecinin durumunun ortaya çıkarılması için Türkiye ve Suudi Arabistan'ın işbirliği halinde kapsamlı ve inanılır şeffaf ve hızlı bir araştırma yapmasını beklediklerini belirtti.

