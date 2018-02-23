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G. Manisaspor gençlere güveniyor

Grandmedical Manisaspor Asbaşkanı ve kulübün basın sözcüsü Engin Uzun, İstanbulspor karşısında azimli bir oyun sergileyen genç futbolculara sonuna kadar güvendiklerini belirterek, şehrin takımına sahip çıkması gerektiğini söyledi.

G. Manisaspor gençlere güveniyor

23 Şubat 2018 19:34

Grandmedical Manisaspor Asbaşkanı ve kulübün basın sözcüsü Engin Uzun Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında Eskişehirspor ile oynayacakları karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

İstanbulspor maçının hakemini eleştirdi

G. Manisaspor’un zor günler geçirdiğini belirten Uzun, Manisasporlu sorumluluğu ile elini taşın altına koymuş bir başkan ve yönetim kurulu ile yola çıktıklarını ifade ederek, “Yeni yönetimle ilk sınavımızı İstanbulspor karşılaşmasında verdik. Birçoğu genç ve karakterli yabancı futbolcularımızın direngenliği ve hocamızın olağanüstü gayreti ile 90 dakika gol yemeden hatta net de gol fırsatı bularak sürdürdüğümüz bir süreçte maçı 7 dakika uzatarak, aslında niyetini ortaya koyan hakemin yanlış kararı ile haftayı mağlup kapattık. Ne yaparsak yapalım maçı takımların ligdeki pozisyonuna göre düdük çalan hakemi aşamadık. Maçı kaybetsek de gençlerimizi kazandık. Bu zor günler aslında şehrimiz ve sporcularımız için bir fırsata hatta yeniden güzel günlere başlangıç olabilir” dedi.

“Düşmeyeceğiz!”

Genç oyuncuların azimli oyununun, takımın kolay teslim olmayacağını kendilerine gösterdiğini belirten Uzun, “Tüm takımımıza ve teknik heyetimize sonuna kadar güveniyoruz ve bu takımı ligde tutarak Manisaspor tarihine Manisa’yı kurtaran gençler olarak yazdırıp Türk futbolunun yeni kazanımları olacaklarını umut ediyoruz” diye konuştu.

Şehrin takımına sahip çıkması gerektiğini kaydeden Uzun sözlerini şöyle tamamladı:

“Takımızın bu onurlu mücadeleyi verirken şehrin seçilmişlerini, önde gelenlerini de belki de kader niteliğinde olacak Eskişehir maçımıza özellikle davet ediyoruz. Pazar günü yeni bir sayfa açacağız ve konuk takımı eli boş göndereceğiz. Spor Toto 1. Lig gibi önemli bir ligde oynayan takımımızı bu zor gününde tüm Manisalıları ve büyük taraftarımızı tribündeki yerlerini almaya bekliyorum.”

Sadık Cangel
 

 

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