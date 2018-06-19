G. Manisaspor'da teknik direktör Erkan Aslan oldu

19 Mayıs Stadı’nda taraftarların da katılımıyla düzenlenen imza töreninde Teknik Direktör Erkan Aslan, kendisini Manisasporlu yapan imzayı attı. İmza törenine Kulüp Başkanı Bülent Baygeldi, 2. Başkan Yunus Emre Şahin, Asbaşkan Mustafa Pekçetin ile birlikte yönetim kurulu üyeleri Nadir Uzbasan, Murat Emgener ve Muhsin Seven katıldı. İmza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Bülent Baygeldi, Teknik Direktör Erkan Aslan’ın Manisa’nın çocuğu olduğunu belirterek, “Hocamıza güveniyoruz. Aramızda para ile ilgili bir konu asla geçmedi. Kendisi taraftarımızın da sevdiği bir isim. Umudumuz tabii ki iyi yerlere gelmek.

Bundan dolayı kayıtsız şartsız teklifimizi kabul etti. Manisa’nın çocuklarına bu fırsatlar verilmesi gerekiyordu. Yönetim kuruluyla görüştük. Dışardan bir hocadansa Manisa’nın bir çocuğu olsun dedik. Bu krizi yönetilebilecek bir isim olarak Erkan Aslan isminde karar kıldık. Kendisiyle görüşme yaptık. Öncelikle ‘benim bir kulübüm var ve sözleşmem devam ediyor’ dedi. Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan’a gittik. Oda kayıtsız şartsız ‘Manisaspor hepimizin önündedir’ dedi. Yunusemre Belediyesi ailesine teşekkür ederiz. Bize zorluk çıkarmadan ‘hayırlı olsun’ dediler. Erkan hocamızla şartlarımızı konuştuk. Şapkamızı çıkarıp önümüze koyduk. Sağolsun hocam bizi kırmadı. İkiletmedi bile. Şartları yönetebilecek karakterde bir arkadaşımız. Bizi yormadı, kendisine teşekkür ediyorum. İki taraf içinde hayırlı olsun” dedi.

Baygeldi’nin ardından konuşan teknik direktör Erkan Aslan ise Manisaspor’un her kategorisinde forma giydiğinin altını çizerek, “Burada şampiyonluklar yaşadım. Antrenörlük hayatımda da alt yapısında, üst yapısında görev aldım. Düşmeyi kalkmayı yaşadık. Bu takım amatörde bile olsa bu göreve hazırız. Bizim parayla pulla işimiz yok. Bu bayrağı yere düşürmemek için bir birliktelik yaptık. Şu anda kulüp içerisinde birlik beraberlik yeniden oluşuyor. Bunu kullanıp Manisaspor’u hak ettiği yere getireceğiz” ifadelerini kullandı.

“Transfer yasağı kalkacak”

Kulüp Başkanı Baygeldi ile birlikte takımın oluşturulması noktasında çalışma yürüttüklerini dile getiren Aslan, “Oyuncuların çoğuyla görüştüm. Hepsi bize yardımcı olmaktan yana. Benim kulüp ile anlaşmamı ve resmiyet kazanmasını bekliyorlardı. Yasak listesinde olan tüm futbolcular Manisaspor sevdalısı. Hepsi ellerinden geleni yapacaklarının sözünü verdiler. Bundan sonra başkanımızla somut adımlar atarak transfer yasağını kaldırmak için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.

“Makukula konusunda sıkıntı yok”

İmza töreninde basın mensuplarının Makukula ile ilgili sorularını da cevaplayan G.Manisaspor Kulübü Başkanı Bülent Baygeldi, “Makukula konusu ile ilgili Emre Hasgör başkanımız bizzat ilgileniyor. Biz tüm tekliflerimizi yaptık. Onlar bir teklif sundu. Şu anda olumsuz bir şey yok. Bu konuda iyi bir sonuç alacağımıza inanıyoruz” dedi.

Tarık Almış Spor Tesisleri’nin de bakıma alındığını sözlerine ekleyen Baygeldi, “Şu anda taraftar arkadaşlarımızın da içinde olduğu bir grup orada çalışıyor. Eksiklikleri tamamlıyoruz. Tesisi tamamen yeniliyoruz. Sağolsun Yunusemre Belediyesinin de bize bu konuda önemli destekleri oldu. Önümüzdeki günlerde alt yapı tesislerini de baştan sona yenileyeceğiz” dedi.

Önder Aydın

