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G. Manisaspor'da teknik direktörlüğe Taner Taşkın getirildi

TFF 1. Lig ekiplerinden Grandmedical Manisaspor'un yeni teknik direktörü, siyah-beyazlı kulübe 2015-2016 sezonunda 2. Lig'de şampiyonluk yaşatan Taner Taşkın oldu. Taşkın, Manisasporla 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

G. Manisasporda teknik direktörlüğe Taner Taşkın getirildi

16 Ocak 2018 19:05

Bugün Teknik Direktör Fatih Tekke ile yollarını ayıran G.Manisaspor'da teknik direktörlük görevine Taner Taşkın getirildi. Tarık Almış Spor Tesisleri’nde Manisaspor Başkanı Abdullah Mergen ile bir araya gelen Taşkın, 1,5 yılık sözleşme imzaladı.

Başkan Abdullah Mergen, konuşmanın başında Fatih Tekke ve ekibine verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, “Fatih Tekke görevde bulunduğu zorlu süreçte Grandmedical Manisaspor’a çok önemli katkılar sağladı. Kendilerine yaşamlarında ve kariyerlerinde başarılar diliyorum” dedi.

Yeni teknik direktörleri Taner Taşkın’ın ise Manisa’nın evladı olduğunu ifade eden Mergen, “Taner hocamız futbolculuk kariyeri ve ardından antrenörlük kariyerinde kulübümüze çok önemli hizmetlerde bulunmuş bir isim. Kendisine böyle zorlu bir dönemde bu görevi üstlendiği için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Teknik Direktör Taner Taşkın ise bu birlikteliğin Grandmedical Manisaspor için hayırlı olmasını dilediğini belirterek, “Manisaspor için herkesin elinin taşın altına koyması gerektiği zorlu bir dönem yaşıyoruz. Biz bu zorlu dönemde yeniden kulübümüz için elimizi taşın altına koyduk. Yönetim kurulumuz, futbolcularımız ve camiamız ile birlikte Grandmedical Manisaspor’u başarıya taşımak için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

Taner Taşkın’ın yardımcılıklarını ise Tacettin Bakacak, Baki Çağdaş Uzun, Başar Canoğlu ve Şanver Göymen yapacak.  

Önder Aydın
 

 

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