G20 zirvesinde liderlerle buluşacak

Zirveye Erdoğan'ın yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Fransa Cumhurbaşkanı Emannuel Macron ve Almanya Başbakanı gibi üst düzey liderlerin katılacak. Zirvede ayrıca Suudi Arabistan'ı temsilen Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın da yer alacağı Suud yetkililerce açıklandı. Suud gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini verip vermediği tartışılan Veliaht Prens Selman, Arjantin ziyaretiyle Kaşıkçı cinayetinin ardından ilk yurt dışı seyahatine çıkmış olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arjantin'deki G20 zirvesinin ardından Güney Amerika ülkelerini kapsayan bir tur da gerçekleştirecek. Erdoğan'ın Arjantin'den sonraki durağının Paraguay olması planlanıyor. Türkiye, Afrika kıtasının ardından Latin Amerika ülkeleri ile yakın ilişkiler geliştirmek için yoğun gayret sarf ederken, son dönemde Latin Amerika ülkelerine yönelik aktif bir dış politika izleniyor. 2010 yılına kadar bölgede Türkiye'nin 6 diplomatik temsilciği varken, bu sayı 2018 yılı itibariyle 16'ya yükseldi. Erdoğan'ın ziyaret edeceği Paraguay elçiliğinin ise önümüzdeki günlerde faaliyete geçmesi bekleniyor. Paraguay ziyaretinin ardından ise Erdoğan'ın Venezüella Devlet Başkanı Nikolas Maduro ile görüşme yapması bekleniyor.

Türkiye Gazetesi