İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

G7 ülkelerinden Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması

G7 ülkelerinden Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması
G7 ülkelerinden Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması

Almanya, ABD, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada'dan oluşan G7 ülkeleri, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesini kınayan bir açıklama yayınladı.

Dünyanın en gelişmiş ekonomilerine sahip 7 ülkenin oluşturduğu G7 ülkelerinin Dışişleri Bakanları, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini kınadıklarını belirten açıklama yayınladı. Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'nın ölümünü doğrulamasının, şeffaf bir soruşturmaya yönelik ilk adım olduğunu belirten Bakanlar, Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'nın ölümü konusunda pek çok soruyu yanıtsız bıraktığının da altını çizdi.
"Suudi Arabistan'ın Türkiye ile tam iş birliği içinde, inandırıcı, saydam ve hızlı soruşturma yürütmesine yönelik beklentimizi tekrarlıyoruz" ifadelerinin yer aldığı açıklamada Dışişleri Bakanları, böyle bir şeyin tekrar yaşanmaması için Suudi Arabistan'ın önlemler alması gerektiği ifadesine yer verildi.

 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.