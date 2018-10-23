G7 ülkelerinden Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması

Dünyanın en gelişmiş ekonomilerine sahip 7 ülkenin oluşturduğu G7 ülkelerinin Dışişleri Bakanları, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini kınadıklarını belirten açıklama yayınladı. Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'nın ölümünü doğrulamasının, şeffaf bir soruşturmaya yönelik ilk adım olduğunu belirten Bakanlar, Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'nın ölümü konusunda pek çok soruyu yanıtsız bıraktığının da altını çizdi.

"Suudi Arabistan'ın Türkiye ile tam iş birliği içinde, inandırıcı, saydam ve hızlı soruşturma yürütmesine yönelik beklentimizi tekrarlıyoruz" ifadelerinin yer aldığı açıklamada Dışişleri Bakanları, böyle bir şeyin tekrar yaşanmaması için Suudi Arabistan'ın önlemler alması gerektiği ifadesine yer verildi.

