Diğer
Kategoriler

Gabar Dağı kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak’ın Gabar Dağı olarak bilinen Küpeli Dağı kırsalında düzenlenen operasyonda bir mağara içinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Gabar Dağı kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

24 Şubat 2018 16:30

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, bölgede operasyonların aralıksız devam ettiği bildirildi. Açıklamada,“İlimiz merkez ilçesi Küpeli Dağı (Gabar) kırsalında, BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bunlara ait sığınak ve barınakları tespit edip imha etmek maksadıyla 23 Şubat 2018 günü saat 16:30 sıralarında Akçay 6’ıncı Piyade Komando Tugay Komutanlığı unsurlarınca icra edilen Kılıç-3 operasyonu esnasında bir grup BTÖ mensubu ile sıcak temas sağlanmıştır. Akabinde derhal temas bölgesine Şırnak JÖH Tabur Komutanlığından ve Çakırsögüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığından unsurlar sevk edilmiş olup 1 mağara içerisinde tespit edilen teröristlerle çıkan çatışmada 3 BTÖ mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca bölgede yapılan aramalarda; 3 adet Ak-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar silahı yanında bol miktarda mühimmat, EYP düzenekleri ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir” denildi. 

Etiketler: eyp, Gabar, pkk, teörist

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç