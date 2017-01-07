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Gabar Dağı’nda terör örgütü PKK’ya ağır darbe

Şırnak'ın Gabar Dağı’nda güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilirken, 1 terörist etkisiz hale getirildi.

Gabar Dağında terör örgütü PKKya ağır darbe
Gabar Dağı’nda terör örgütü PKK’ya ağır darbe - Foto Galeri

07 Ocak 2017 22:34

Şırnak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Küpeli (Gabar) Dağı bölgesinde 4-7 Ocak 2017 tarihleri arasında bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek ve bölücü terör örgütünün kış hazırlıklarını imha etmek maksadıyla 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda, 1'inci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı, 3’üncü Komando Tugay Komutanlığı, 6’ıncı Motorize Piyade Tugay komutanlığı ve güvenlik korucularımızın katılımıyla icra edilen müşterek operasyonda 1 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş, ekte belirtilen çok miktarda örgütsel doküman, silahlar, tıbbi ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir” denildi.

Açıklamada, bölgede operasyonların kararlılıkla devam ettiği kaydedildi. 

Melih Yiğit

Etiketler: ağır darbe, gabar dağı, Terör örgütü PKK


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