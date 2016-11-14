Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Eğitim
  •  » Gagavuzya'daki soydaşlara lezzetlerimiz tattırıldı

Gagavuzya'daki soydaşlara lezzetlerimiz tattırıldı

Girne Amerikan Üniversitesi, Konaklama Turizm işletmeciliği Yüksek Okulu, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü; KKTC Turizm Bakanlığı himayesinde, Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti'nde katıldığı 'Geleneksel İçkiler ve Yiyecekler Festivali'nden olumlu izlenimlerle geri döndü.

Gagavuzyadaki soydaşlara lezzetlerimiz tattırıldı

14 Kasım 2016 13:51

GAÜ Konaklama Turizm işletmeciliği Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Bozdağlar'ın başkanlığında, Öğretim Görevlisi Duayen Şef Mustafa Şah ile ikinci sınıf öğrencisi Münevver Kocatepe'den oluşan 'GAÜ Ekibi', Başkent Komrat'ta gerçekleştirilen ve yüzyıllardır geleneksel olarak kutlanan Şarap Festivali'nde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni temsil ettiler.

Soydaş topraklarında bulunmanın ve Gagavuz Halkına, Akdeniz Coğrafyasındaki soydaşlarının geleneksel kültür öğelerini tanıtmak, paylaşmaktan duydukları derin mutluluğu dile getiren Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Duayen Şef Mustafa Şah, "Soydaş topraklarda, Cesur Gagavuz Halkı ile bir araya gelebildiğimiz sınırlı birkaç günde tarifsiz güzellikler yaşadık. Gördüğümüz misafirperverlik bizi çok duygulandırdı. Ülkemizi, özelde de üniversitemizi en iyi şekilde temsil edebilmek için takım ruhu içerisinde çaba gösterdik. Başarılı olduğumuza inanıyoruz. Çünkü almış olduğumuz tepkiler çok olumlu ve içtendi. Bozulmaya uğramamış gelenekleri duru ve öz Türkçeleri ile bize olduğu kadar tüm katılımcı misafir gruplarına candan ilgi gösterdiler. Biz de bu ilgiye kendi geleneklerimiz doğrultusunda sözlerimiz ve lezzetlerimiz ile cevap verdik. Oluşturduğumuz mütevazı kır mutfağında, Kıbrıs'a özgü dokuz ürünle 500'den fazla kişiyi ağırladık. 400'ün üzerinde fincan ile 'Kıbrıs Kahvesi' ikramı, en keyif aldığımız anlarımızdı. Taze portakal suyu ile yaptığımız tahınlılar, Hellim yanında, benim kişisel olarak çok önemli bulduğum Talar Peyniri, pekmezlerimiz, sucuklarımız ve tabi ki 'Herse'miz, sunumlarımızın doruk noktasına ulaştığı anlardı, sonuç olarak yabancılık çekmediğimiz bir coğrafyada yaşam lezzeti yaşayıp, damak lezzetimiz sunduk" diyerek ifade etti.

GAÜ Konaklama Turizm işletmeciliği Yüksek Okulu Müdürü Yrd.Doç. Dr. Hüseyin Bozdağlar ise aynı duyguları paylaştığını belirterek, Komrat'da kurmuş oldukları standın görmüş olduğu ilgi nedeniyle, kendilerini özellikle ziyaret eden Gagavuzya Devleti'nin Yetkilileri yanında, KKTC Turizm Bakanlığı'na, TC Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş ile beraberindekilere ve her zaman desteklerini hissettikleri GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar ile Komrat'ta kendisine eşlik eden Yöneticiler Kurulu Başkan Yardımcısı Olgun Üstün'e teşekkürlerini iletti.
 

Etiketler: Gagavuzya, Girne Amerikan Üniversitesi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EĞİTİM VİDEO GALERİ
EĞİTİM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!