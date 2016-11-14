GAÜ Konaklama Turizm işletmeciliği Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Bozdağlar'ın başkanlığında, Öğretim Görevlisi Duayen Şef Mustafa Şah ile ikinci sınıf öğrencisi Münevver Kocatepe'den oluşan 'GAÜ Ekibi', Başkent Komrat'ta gerçekleştirilen ve yüzyıllardır geleneksel olarak kutlanan Şarap Festivali'nde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni temsil ettiler.

Soydaş topraklarında bulunmanın ve Gagavuz Halkına, Akdeniz Coğrafyasındaki soydaşlarının geleneksel kültür öğelerini tanıtmak, paylaşmaktan duydukları derin mutluluğu dile getiren Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Duayen Şef Mustafa Şah, "Soydaş topraklarda, Cesur Gagavuz Halkı ile bir araya gelebildiğimiz sınırlı birkaç günde tarifsiz güzellikler yaşadık. Gördüğümüz misafirperverlik bizi çok duygulandırdı. Ülkemizi, özelde de üniversitemizi en iyi şekilde temsil edebilmek için takım ruhu içerisinde çaba gösterdik. Başarılı olduğumuza inanıyoruz. Çünkü almış olduğumuz tepkiler çok olumlu ve içtendi. Bozulmaya uğramamış gelenekleri duru ve öz Türkçeleri ile bize olduğu kadar tüm katılımcı misafir gruplarına candan ilgi gösterdiler. Biz de bu ilgiye kendi geleneklerimiz doğrultusunda sözlerimiz ve lezzetlerimiz ile cevap verdik. Oluşturduğumuz mütevazı kır mutfağında, Kıbrıs'a özgü dokuz ürünle 500'den fazla kişiyi ağırladık. 400'ün üzerinde fincan ile 'Kıbrıs Kahvesi' ikramı, en keyif aldığımız anlarımızdı. Taze portakal suyu ile yaptığımız tahınlılar, Hellim yanında, benim kişisel olarak çok önemli bulduğum Talar Peyniri, pekmezlerimiz, sucuklarımız ve tabi ki 'Herse'miz, sunumlarımızın doruk noktasına ulaştığı anlardı, sonuç olarak yabancılık çekmediğimiz bir coğrafyada yaşam lezzeti yaşayıp, damak lezzetimiz sunduk" diyerek ifade etti.

GAÜ Konaklama Turizm işletmeciliği Yüksek Okulu Müdürü Yrd.Doç. Dr. Hüseyin Bozdağlar ise aynı duyguları paylaştığını belirterek, Komrat'da kurmuş oldukları standın görmüş olduğu ilgi nedeniyle, kendilerini özellikle ziyaret eden Gagavuzya Devleti'nin Yetkilileri yanında, KKTC Turizm Bakanlığı'na, TC Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş ile beraberindekilere ve her zaman desteklerini hissettikleri GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar ile Komrat'ta kendisine eşlik eden Yöneticiler Kurulu Başkan Yardımcısı Olgun Üstün'e teşekkürlerini iletti.

