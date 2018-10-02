Galata Köprüsü değil Boğulca Deresi

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Silivri'ye yaptığı yatırımlardan biri olan Boğluca Deresi ıslah çalışmaları, ilçeye yeni bir imaj kattı. Şehir merkezi ve civarındaki derelerle birlikte yaklaşık 80 milyon liraya mal olan dere ıslah çalışmalarının ardından kötü koku, dere etrafındaki eski binaların neden olduğu çirkin görüntü ve çevre kirliliği son buldu. Ekolojik sistemin normale dönmesi ile Silivri Boğluca Deresi'nin etrafı amatör balıkçılarla dolmaya başladı.

Boğluca Deresi'nde Galata Köprüsü'nü aratmayan manzara

Islah çalışması ile temizlenen dereye başta kefal olmak üzere çeşitli balık türleri akın etti. Kefal akınını fırsata çeviren amatör balıkçılar da Boğluca Deresi'nde balık tutmanın keyfini sürüyor. Özellikle hafta sonları dere etrafı amatör balıkçılarla doluyor. Boğluca Deresi etrafında adeta Galata Köprüsü'ndeki balıkçıları andıran manzara yaşanıyor.

Amatör balıkçılardan İBB'ye teşekkür

Boğluca Deresi'nde balık tutan amatör balıkçılar, "Islah çalışmasından önce bırakın derede balık tutmayı kokudan ve pislikten yanından geçemezdik. Şimdi oltalarımızı alıp çocuklarımızla birlikte Boğluca Deresi'nde balık tutmanın hazzını yaşıyoruz. Silivrimize bu güzelliği kazandıran İBB'ye çok teşekkür ederiz. Hem rahat bir nefes alıyor, hemde balık tutuyoruz" diyerek İBB'ye teşekkür etti.

Yusuf Eker

