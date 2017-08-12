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Galata Köprüsü’nden atladı

Galata Köprüsü’nden, sevdiği kıza kavuşmadığı için denize atlayan bir kişi, kendisini kurtarmaya gelen deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerine köprü ayaklarına tutunarak direndi.

Galata Köprüsünden atladı

12 Ağustos 2017 19:23

Olay, saat 18.00 sıralarında Galata Köprüsü’nde meydana geldi. İddiaya göre sevdiği kıza kavuşamayan 30’lu yaşlarda bir adam Galata Köprüsü’nde balık tutan vatandaşların yanından denize atladı. İhbar üzerine olay yerine gelen deniz polisi ekipleri ve sahil güvenlik ekipleri kısa sürede şahsa ulaştı.

Köprü ayaklarına tutunarak kendisini kurtarmaya gelen ekiplere direnen şahıs bir süre ikna edilmeye çalışıldı. Bu sırada denizin içinde köprü ayaklarına tutunan şahıs daha sonra ikna edildi. Şahıs olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ufuk Kıvık 

Etiketler: Deniz polisi, galata köprüsü


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