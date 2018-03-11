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Galata Köprüsü'nden empati atlayışı

İstanbul'da soğuk havada sokakta yaşayanlara yönelik farkındalık oluşturmak isteyen bir kişi, Galata Köprüsü'nden denize atladı.

Galata Köprüsünden empati atlayışı

11 Mart 2018 09:19
Galata Köprüsü'nden empati atlayışı - Tıkla İzle

 Vatandaşın denize atlayışı ve denizden çıktığı anlar ise arkadaşları tarafından cep telefonuna kaydedildi.
İstanbul’da Mehmet Güneş isimli bir kişi sokakta yaşayan vatandaşlara yönelik farkındalık oluşturmak için Galata Köprüsü'ne gelerek, demir korkuluklara çıktı. Soğuk havaya aldırış etmeyen Güneş, üzerindeki kıyafetlerle, vatandaşların şaşkın bakışları arasında kendini Haliç’in serin sularına bıraktı. Yüzerek kıyıya gelen şahsı arkadaşları denizden çıkarırdı. Üzerine battaniye alarak ısınmaya çalıştığı sırada titreyerek konuşmaya çalışan Mehmet Güneş, “Hava soğuk, denize atladım. İnternette fenomenleri falan var, ben sokakta yaşayanlar için denize atladım. Üşümüyorum, atladım” dedi. 

Güneş'in denize atladığı anlar ise kıyıda bekleyen arkadaşları tarafından cep telefonuna kaydedildi.  

Etiketler: galata köprüsü

 

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