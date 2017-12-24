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Galata Köprüsü'ne kadar uzanan 61 milyonluk kuyruk

Yılbaşı ikramiyesinin 61 milyon TL olarak açıklanmasının ardından Eminönü’ndeki ünlü piyango bayii Nimet Abla önündeki kuyruk Galata Köprüsü'ne kadar ulaştı. Bariyerlerle düzgün olması sağlanan bilet kuyruğu havadan görüntülendi.

Galata Köprüsüne kadar uzanan 61 milyonluk kuyruk
Galata Köprüsü'ne kadar uzanan 61 milyonluk kuyruk - Foto Galeri

24 Aralık 2017 14:50
Galata Köprüsü'ne kadar uzanan 61 milyonluk kuyruk - Tıkla İzle

Yılbaşı büyük ikramiyesinin 61 milyon lira olarak açıklanmasının ardından vatandaşlar bilet bayilerine hücum etti. Havanın da güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar Eminönü’de bulunan ünlü bilet bayii Nimet Abla’nın önünde metrelerce uzunluğunda kuyruk oluşturdu. 61 milyonluk bilet kuyruğunun Galata Köprüsü'ne kadar ulaştığı görüldü.

Bariyerler konularak düzenlenen metrelerce uzunluğundaki bilet kuyruğu havadan görüntülendi. Görüntülerde kuyruk bilet gişesinden Galata Köprüsü'ne kadar ulaşıyor. 

Serdal Altıntepe

Etiketler: galata köprüsü, nimet abla

 

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