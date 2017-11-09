Galata Kulesi'nden ikinci Hezarfen atlayışı

Hezarfen Ahmet Çelebi'nin Galata Kulesi'nden atlayışının ardından 385 yıl sonra ilk kez bir kişi 36 metrelik yükseklikten atladı. Cengiz Koçak isimli aksiyon sporcusu kuleden serbest atlayış olarak bilinen "Base Jump" atlayışı ile paraşütle atladı.Koçak, nefeslerin tutulduğu anda bir anda kendini kuleden boşluğa bıraktı. Paraşütle aşağıya atlayan Koçak basın mensuplarının sorularını cevapladı. Cengiz Koçak, "Hayatımın en önemli atlayışıydı. Yedi aşamalı olacak. Bu birincisi. Bundan sonra Üsküdar'a geçmeyi deneyeceğim. Normalden daha heyecanlıydım. 385 yıl sonra ilk kez biri atladı. Hezarfen'e selam olsun" dedi.

Murat Horoz - İsmail Coşkun

