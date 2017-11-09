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Galata Kulesi'nden ikinci Hezarfen atlayışı

Galata Kulesi'nden 385 yıl sonra Cengiz Koçak isimli aksiyon sporcusu aşağıya atladı. 36 metrelik yükseklikten serbest atlayış olarak bilinen Base Jump atlayışı gerçekleştiren Koçak, "Hayatımın en önemli atlayışıydı" dedi.

Galata Kulesinden ikinci Hezarfen atlayışı
Galata Kulesi'nden ikinci Hezarfen atlayışı - Foto Galeri

09 Kasım 2017 09:15
Galata Kulesi'nden ikinci Hezarfen atlayışı - Tıkla İzle

Hezarfen Ahmet Çelebi'nin Galata Kulesi'nden atlayışının ardından 385 yıl sonra ilk kez bir kişi 36 metrelik yükseklikten atladı. Cengiz Koçak isimli aksiyon sporcusu kuleden serbest atlayış olarak bilinen "Base Jump" atlayışı ile paraşütle atladı.Koçak, nefeslerin tutulduğu anda bir anda kendini kuleden boşluğa bıraktı. Paraşütle aşağıya atlayan Koçak basın mensuplarının sorularını cevapladı. Cengiz Koçak, "Hayatımın en önemli atlayışıydı. Yedi aşamalı olacak. Bu birincisi. Bundan sonra Üsküdar'a geçmeyi deneyeceğim. Normalden daha heyecanlıydım. 385 yıl sonra ilk kez biri atladı. Hezarfen'e selam olsun" dedi.  

Murat Horoz - İsmail Coşkun
 

Etiketler: galata kulesi, Hezarfen Ahmet Çelebi

 

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