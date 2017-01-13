Diğer
Kategoriler

Galata'da can pazarı kamerada

Galata Köprüsü’nden bir şahıs, cep telefonundan 30 dakika boyunca ağabeyiyle konuştuktan sonra kendisini Haliç'in soğuk sularına bıraktı.

Galatada can pazarı kamerada

13 Ocak 2017 13:27
Galata'da can pazarı kamerada - Tıkla İzle

Suya düşen ve yüzme bilmediği öğrenilen şahıs, dakikalarca suda çırpınması sonrasında gözden kayboldu. Yaşanan can pazarı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, şahsın yardımına kimse koşmadı.

Olay, saat 05.00 sıralarında Galata Köprüsü üzerinde meydana geldi. 34 yaşındaki Hayrettin Seven, gece saatlerine köprüye geldi. Korkulukların arkasına geçen Seven, cep telefonuyla ağabeyini aradı. Telefonla 30 dakika boyunca konuşan Seven daha sonra kapatarak üzerindeki montu çıkarttı. Olay devam ettiği esnada köprüde balık tutan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, şahsı ikna etmek için çalışmalara başladı.

Can pazarı cep telefonu kamerasında
Bir türlü ikna olmayan şahıs ardından kendini korkuluklardan aşağıya bıraktı. Suya düşmesinin ardından Seven çırpınmaya başladı. Yaklaşık 5 dakika boyunca suda çırpınan şahıs, bir süre sonra batarak gözden kayboldu. İntihar eden şahsa köprüdeki vatandaşların yardım etmemesi ise gözlerden kaçmadı. Yaşanan can pazarı ise cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. Görüntülerde şahıs ilk olarak köprü korkuluklarında görülüyor. Ardından şahıs Haliç'in soğuk sularında görülüyor. Şahıs uzun süre çırpınıyor, daha sonra herkesin gözleri önünde suda kayboluyor.

Doğan Can Cesur - Ufuk Kıvık

Etiketler: galata köprüsü


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç