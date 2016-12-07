Karada Karaköy ve Galata bölgesi arasında, denizde ise Boğaz ile Haliç’in kesişim noktasında bulunan ve adaların karşısında yer alan 4,5 milyar TL'lik Galataport Projesi'nin devam eden çalışmaları havadan drone ile görüntülendi. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, yapımının tamamlanmasının ardından dünya standartlarında kruvaziyer bir limanı İstanbul'a kazandıracak olan projenin inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Demircan'a projeyi gerçekleştiren şirketin CEO'su Adem Durak ve şirket yetkilileri de eşlik etti. Başkan Demircan, 2019 yılında tamamlanması öngörülen projenin şantiye sahasını gezerek, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

“Galataport pasaportla işlem yapan 3 milyon yabancı turisti ağırlayacak”

Başkan Demircan, Galataport Projesi'nin hem Beyoğlu bölgesine hem de Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunacağını ifade ederek, önemli bir turizm ve istihdam kapısı açacağına da dikkat çekti. Demircan, ”Galataport’un yeni işletmecileri olan özel sektör, burada 375 bin metrekare kapalı alan yeniliyor. Özel sektör bunu yap-işlet-devret modeliyle aldı. Burası tamamlandığında 20-25 milyon ziyaretçisi olacak. Nasıl havalimanımız varsa, nasıl otobüs terminalimiz varsa, yabancı turiste kapısını açan, pasaportla işlem yapan yılda 3 milyon turisti ağırlayacak İstanbul’un en önemli turizm kapısı ve Beyoğlu içinde çok kıymetli bir çalışma olacak” dedi.

“Galataport Türkiye’nin ve İstanbul’un tanıtımına büyük katkı sağlayacak”

Galataport çalışmasının önemli bir istihdam kapısı açacağını söyleyen Başkan Demircan, “Bu çalışma 5 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayacak. Bu sadece bu alanda çalışacak sayı. Buraya gelecek turist sayısının çevreye katacağı katma değerle bunun çarpan etkisinin nereye ulaşacağını hesap etmemiz mümkün değil. Zaten Galataport sadece bu bölgeye değil, İstanbul’a ve Türkiye’nin tanıtımına çok büyük katkı sağlayacak. Dünyada özellikle Avrupalılar uzun süreli gemilerle seyahat ediyorlar. Turistler Akdeniz’i dolaşıyorlar, Ege Denizi’nden Marmara Denizi'ne, oradan da Karadeniz’e çıkmaları mümkün olacak. Burası turistler için çok önemli bir destinasyon” şeklinde konuştu.

“375 bin metrekare alanda 4,5 milyar liralık yatırım gerçekleşiyor”

Türkiye ekonomisi için yapılan yatırımların süreç içerisinde önemli olduğunu belirten Demircan, “Belki şu süreçlerde biraz tatsız limoni dönemler yaşıyoruz. Ama bunların geçici olduğunu biliyoruz. Çünkü, Türkiye’ye, Türk ekonomisine, Türk turizmine olan inanç devam ediyor, bundan sonra da devam edecek. İşte bu yatırımlar da bu süreçte bizim için çok kıymetli. 4,5 milyar liralık bir yatırım gerçekleşiyor ve 375 bin metrekare alan yapılıyor. Bu çalışmanın İstanbul için çok önemli bir destinasyon olduğunu görüyoruz” diye konuştu.

Galataport Projesi ile limanın halka açılması sağlanırken, tamamlanmasının ardından alan İstanbulluların ve turistlerin tüm günlerini geçirebilecekleri bir destinasyon haline gelecek. Çalışmaları yaklaşık 1 yıldır devam eden projenin bünyesinde bulunacak müzeler, perakende ve yeme-içme alanları, ofisleri ve meydanları ile Galataport Projesi'nin insanlara yeni bir yaşam alanı sunması hedefleniyor. 375 bin metrekare alan üzerinde sürdürülen inşaat çalışmaları süresince projede 5 bin kişinin de istihdamı sağlanacak. Projenin tamamlanmasının ardından bölgeyi yıllık 20-25 milyon arasında kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Öte yandan inşaat alanı havadan görüntülendi. Görüntülerde hızla devam eden çalışmalarda gelinen son nokta görülüyor.

Hasibe Karadağ - Mehmet Başa - Serdal Altıntepe