Galatasaray 1-1 Östersunds | Galatasaray UEFA'ya veda etti

UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’nda İsveç takımı Östersunds FK ile karşılaştı. İlk maçı deplasmanda 2-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, ilk yarıda baskılı bir futbol sergiledi. Aslan ilk yarıyı 0-0 golsüz eşitlikle kapadı.

İkinci yarının 60. dakikasında Nouri’nin penaltıdan kaydettiği golle İsveç ekibi 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılılar daha sonra 69. dakikada Ahmet Çalık’ın golüyle 1-1 eşitliği sağladı. Mücadelede başka gol olmayınca Galatasaray, Avrupa kupalarına bu tur da veda etti.

ÖSTERSUNDS 1-1 GALATASARAY

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

45' Mücadelede ilk yarı sona erdi.

31' Sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Younes Belhanda ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

19' Yasin Öztekin altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

13' Östersund, Ken Sema ile köşe vuruşu kullanıyor.

1' Mücadelede ilk yarı başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

89' Galatasaray takımında Younes Belhanda faul yapıyor

81' Ken Sema çıkıyor ve yerine Jamie Hopcutt oyuna giriyor.

70' GOL! Galatasaray'dan beraberlik gol geldi.

60' GOL! Brwa Nouri penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.

53' Galatasaray takımından Selçuk İnan sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

Taraftardan yönetime protesto, Sneijder’e sevgi

Galatasaray taraftarı, Başkan Dursun Özbek ve Teknik Direktör Igor Tudor’u istifaya davet ederken, sözleşmesi fesih edilen Wesley Sneijder’in de lehine tezahüratlarda bulundu.

Galatasaray’ın UEFA Avrupa ikinci tur ön eleme maçında Türk Telekom Stadaymu’nda oynanan Östersunds FK maçında protestolar damga vurdu. Sarı-kırmızılıların 60. dakikada yediği golden sonra sarı-kırmızılılar, protestolara başladı. Maçta o dakikaya kadar takımını destekleyen taraftarlar, golden sonra Başkan Dursun Özebek ve Teknik Direktör Igor Tudor’u istifaya davet etti.

Taraftarlar ayrıca sözleşmesi fesih edilen eski oyuncuları Wesley Sneijder’in de lehinde tezahüratlar yaptı.

10 numara Sneijder’den sonra Belhanda’da

Galatasaray’da Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder’in takımdan ayrılmasının ardından Belhanda ilk kez resmi maçta 10 numaralı formayla ile oynadı.

Galatasaray’dan 10 numaralı forma sahibini buldu. Hollandalı yıldız futbolcu Wesley Sneijder’in takımdan ayrılması gündemdeyken, hazırlık maçında ilk 10 numaralı formayı yeni transfer Younes Belhanda giymişti. Sneijder’in sözleşmesinin fesih edilmesinden sonra boşta kalan 10 numaralı forma, Östersunds FK maçıyla birlikte Belhanda’ya verildi. Faslı futbolcu ilk kez resmi bir maçta bu formaya müsabakaya çıktı.

Yıldız futbolcu, Teknik Direktör Igor Tudor tarafından ilk 11’de görevlendirildi.

Türk Telekom Stadyumu’nda 33 bin 066 kişi maçı izledi

Galatasaray ile Östersunds FK maçını izlemek için Türk Telekom Stadyumu’na 33 bin 066 seyirci geldi.

Galatasaray, evinde sezonun ilk resmi maçını UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turu müsabakasında Östersunds FK karşı çıktı. Bu sezon Türk Telekom Stadyumu’nda ilk defa oynanan karşılaşmayı 33 bin 066 taraftar izledi. Maç boyunca takımını tezahüratlarıyla yalnız bırakmayan sarı-kırmızılı taraftar, takımına tam destek verirken, müsabakanın 60. dakikasından yenilen golden sonra da protestolara başladı.

Tudor Belhanda ile maça başladı

Galatasaray’da Teknik Direktör Igor Tudor, Östersunds FK ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi rövanş maçının 11'inde ilk müsabakada görev verdiği Rodrigues’in yerine Belhanda’yı kullandı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında İsveç ekibi Östersunds FK ile Türk Telekom Stadyumu’nda mücadele edecek. Bu önemli maç öncesinde iki takımın da ilk 11’leri belli oldu. Sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Igor Tudor ilk maçta görev verdiği Rodrigues’in yerine Belhanda’ya sahaya sürdü.

Avrupa’da 269. randevu

Galatasaray, Östersunds karşısında Avrupa kupaları tarihindeki 269. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 161, UEFA Avrupa Ligi'nde 74, Kupa Galipleri Kupası'nda 32 ve UEFA Süper Kupa'da da 1 kez olmak üzere toplam 268 maç yaptı. Galatasaray, bu maçlarda 98 kez sahadan galip gelirken, 100 defa rakiplerine mağlup oldu. 70 karşılaşmada eşitlik bozulmazken, sarı-kırmızılılar rakip filelere gönderdiği 368 gole karşılık kalesinde 399 gol gördü.

İsveç takımlarıyla 7. maç

Sarı-kırmızılılar, bugüne kadar İsveç ekipleriyle 6 kez mücadele etti. Bu maçlarda Galatasaray 1 kez sahadan galip ayrılırken, 4 defa da rakiplerine yenildi. 1 maçta ise taraflar eşitliği bozamadı.

Östersund takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Ken Sema çıkıyor ve yerine Jamie Hopcutt oyuna giriyor.