Galatasaray 1 sayı farkla yenildi

Sinan Erdem Salonu'nda Galatasaray, Monaco'yu konuk etti. Maça iyi bir başlangıç yapan sarı-kırmızılılar ilk periyodu 25-22 önde tamamladı. 2. periyotta başa baş bir mücadele yaşanırken iki takım soyunma odasına 41-41 beraberlikle girdi. Üçüncü çeyrekte Fransız ekibi daha etkili oynayınca bu bölüm 65-62 Monaco'nun üstünlüğü ile geçildi. Son periyotta son dakikaya kadar çekişme sürdü. Fransız ekibi Jones'un son saniyelerde bulduğu basketle karşılaşmadan 86-85 galip ayrıldı. Bu sonuçla Galatasaray, grupta ikinci mağlubiyetini aldı. Galatasaray'da Harrison 24 sayıyla takımın en skorer ismi oldu.

