Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk adaylarından olan Galatasaray, sezonların ilk periyotlarında istenilen performansı sergileyemiyor. Geride kalan 5 sezonun 4’ünde ligin 16 hafta sonunda puan cetvelinde 3. olmuştu. Sadece 2012-2013 sezonunda zirvedeydi. Sarı-kırmızılılar, bu 4 sezonun 2’sinde ligde ipi göğüsledi.

2012-2013: 1.

2012-2013 sezonunda Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig’in 16 haftası sonucunda 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle toplamda aldığı 32 puan liderlik koltuğundaydı. Sarı-kırmızılılar, sezon sonunda şampiyon oldu.

2013-2014: 3.

2013-2014 sezonunda lige Fatih Terim ile başlayan Galatasaray, Süper Lig’in 7. haftasında takımın başına Roberto Mancini’yi getirdi. Sarı-kırmızılılar, ligin 16 haftasını 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 30 puanla 3. sırada tamamladı.

2014-2015: 3.

Sezona Teknik Direktör Cesare Prandelli ile başlayan sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasında İtalyan hoca ile yollarını ayırıp, Hamza Hamzaoğlu ile anlaştı. Galatasaray, Süper Lig’de 16 hafta sonunda 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle topladığı 35 puanla 3. sıradaydı. Sarı-kırmızılılar, 34 hafta sonunda ise şampiyon olup, formasına 4. yıldızı taktı.

2015-2016: 3.

Galatasaray, 2015-2016 sezonunda Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu’nun görevine son verilmesinin ardından Süper Lig’in 13. haftasında Mustafa Denizli ile anlaştı. Denizli yönetimindeki sarı-kırmızılılar ilk 16 haftada 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle aldığı 29 puanla 3. sırada tamamladı.

2016-2017: 3.

Jan Olde Riekerink yönetimindeki Galatasaray, 2016-2017 sezonda Süper Lig’de 16 hafta sonunda 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle topladığı 33 puanla devre arasına 3. sırada girdi.

Oğuzhan Ort



