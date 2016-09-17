Galatasaray, Çaykur Rizespor’u Eren Derdiyok’un iki şık golüyle mağlup etti.
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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
89'GOL! Eren Derdiyok
46'Rizespor'da Oğuz Han çıktı. Robin Yalçın girdi.
46'Karşılaşmanın ikinci yarısına Galatasaray başladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada Sneijder’in sağ kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Eren’in, ceza sahası içi sol çaprazdan rövaşata vuruşanda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
16. dakikada sağ kanatta topla buluşan Emrah’ın ortasında ön direkte Hakan’dan seken top ceza sahası yayında Petrucci’nin önünde kaldı. Petrucci’nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
42. dakikada sağ kanatta topla buluşan Orhan’ın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Atiemwen’nin gelişine vuruşunda top sağ kale direği yanından auta çıktı.