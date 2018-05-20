Diğer
Kategoriler

Galatasaray, 21'i stada astı!

Spor Toto Süper Lig 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu'nu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Türk Telekom Stadı'na dev Galatasaray bayrağı astı. Bayraktaki 21 yazısı dikkat çekti.

Galatasaray, 21i stada astı!

20 Mayıs 2018 17:33

Göztepe deplasmanında aldığı 1-0'lık galibiyetle zirvedeki yerini koruyan ve şampiyonluğa uzanan Galatasaray, bugün yapılacak olan şampiyonluk kutlaması öncesinde Türk Telekom Stadı'nı bayraklarla süsledi. Stadyumun otoyola bakan kısmına dev bir bayrak asan sarı-kırmızılıların, bayrağın üzerine 21 yazması dikkatlerden kaçmadı. 21. lig şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, takım otobüsünün stada giriş yaptığı bölüme de İngilizce olarak "Evine hoş geldin şampiyon. 21" yazısı astı.

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 25°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç