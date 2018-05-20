Galatasaray, 21'i stada astı!

Göztepe deplasmanında aldığı 1-0'lık galibiyetle zirvedeki yerini koruyan ve şampiyonluğa uzanan Galatasaray, bugün yapılacak olan şampiyonluk kutlaması öncesinde Türk Telekom Stadı'nı bayraklarla süsledi. Stadyumun otoyola bakan kısmına dev bir bayrak asan sarı-kırmızılıların, bayrağın üzerine 21 yazması dikkatlerden kaçmadı. 21. lig şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, takım otobüsünün stada giriş yaptığı bölüme de İngilizce olarak "Evine hoş geldin şampiyon. 21" yazısı astı.

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu

