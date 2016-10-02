MAÇTAN DAKİKALAR

Maçtan dakikalar

1'Maçın ilk düdüğü çaldı

1'Karşılaşma Antalyasporlu futbolcuların vuruşuyla başladı.

4'Bruma sol kanatta topla hareketlendi. İki rakibini geçti ve ceza sahası içerisinde Eren ile topu buluşturdu. Eren topun gelişine vurdu top az farkla yandan auta çıktı.

17'GOL! Deniz Kadah Diego sol kanattan ileriye çıktı. Sabri'yi geçen Diego ortasını yaptı. Arka direkte Deniz Kadah bomboş pozisyonda kafa vuruşunu yaptı ve top ağlarla buluştu.

29' Danilo sakatlık sonrası kenara geliyor. Samuel Eto'o oyuna giriyor.

36' Antalyaspor'un uzun topunda Muslera tehlikeyi önlemek için kalesinden açıldı. Orta saha çizgisinde Eto'o'ya çalımını attı ve topu Sabri'ye aktardı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazdan Selçuk’un ortasında arka direkte Eren’in kafa vuruşunda top sol kale direği dibinden auta çıktı

57. dakikada sol taraftan Selçuk’un ortasında ceza sahası içinde Hakan’ın kafa vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

64. dakikada Tolga, ceza sahası önünden ceza sahası içi sağ çaprazda bulunan havadan pasını Bruma’ya gönderdi. Bruma’nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

67. dakikada ceza yayının hemen önünden kullanılan serbest vuruşta Selçuk’un vuruşu kalecinin sağından ağlarla buluştu. 1-1

77. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Podolski’nin uzaktan şutunda top az farkla üstten auta gitti.

78. dakikada sol kanatta topla buluşan Bruma, çalımlarla son çizgeye kadar indi. Portekizli futbolcunun penaltı noktasının hemen yanında bulunan Podolski’ye çıkarttığı topta, meşin yuvarlağı önce kontrol eden Podolski’nin dönerek vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1

85. dakikada sol kanatta topla buluşan Sinan’ın, ceza sahasına girer girmez sol çaprazdan şutunda top kaleci Fornezzi’den döndü. Seken topa hareketlenen Podolski’nin ceza yayı üzerinden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1

Stat: TT Arena

Hakemler: Özgür Yankaya xx, Erdinç Sezertam xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx

Galatasaray: Muslera xx, Sabri x (Cavanda dk. 46 xx), Chedjou xx, Hakan xx, Carole xx, Tolga xx, Selçuk xx, Yasin xx (Sinan dk. 72 xx), Bruma xxx, Sneijder xx (Podolski dk. 46 xxx), Eren xx

Yedekler: Cenk, Hamit, Semih, Josue

Teknik Direktör: Jan Olde Riekerink

Antalyaspor: Fornezzi xx, Celustka xx, Chico xx, Diego xx, Motta xx, Danilo x (Eto’o dk. 29 xx), Yekta xx (Makoun dk. 61 xx), Serdar xx (Emre dk. 66 xx), Fernando xx, Zeki xx, Deniz xx

Yedekler: Ferhat, Horic, Jevtovic, Sakıb

Teknik Direktör: Jose Morais

Goller: Deniz (dk. 17) (Antalyaspor), Selçuk (dk. 67), Podolski (dk. 78 ve 85) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Tolga (Galatasaray), Chico (Antalyaspor)