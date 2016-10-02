CANLI ANLATIM

85' GOL! Podolski.

77' GOL! Podolski.

66' GOL! Selçuk İnan.

65' Eren ceza sahasının hemen dışında yerde kaldı. Serbest vuruş kullanılacak.

53' Selçuk savunma arkasına hareketlenen Yasin'e topu gönderdi. Hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

46' Mücadelede ikinci yarı başladı.

Maçtan dakikalar (İLK YARI)

1'Maçın ilk düdüğü çaldı

1'Karşılaşma Antalyasporlu futbolcuların vuruşuyla başladı.

4'Bruma sol kanatta topla hareketlendi. İki rakibini geçti ve ceza sahası içerisinde Eren ile topu buluşturdu. Eren topun gelişine vurdu top az farkla yandan auta çıktı.

17'GOL! Deniz Kadah Diego sol kanattan ileriye çıktı. Sabri'yi geçen Diego ortasını yaptı. Arka direkte Deniz Kadah bomboş pozisyonda kafa vuruşunu yaptı ve top ağlarla buluştu.

29' Danilo sakatlık sonrası kenara geliyor. Samuel Eto'o oyuna giriyor.

36' Antalyaspor'un uzun topunda Muslera tehlikeyi önlemek için kalesinden açıldı. Orta saha çizgisinde Eto'o'ya çalımını attı ve topu Sabri'ye aktardı.

43'Bruma sağ kanatta hareketlendi. Motta araya girdi ve top onun kontrolünde auta çıktı.

45'İlk yarı bitti

MAÇ ÖNCESİ

GALATASARAY 11'İ:

Muslera, Sabri, Chedjou, Hakan, Carole, Tolga, Selçuk, Yasin, Sneijder, Bruma, Eren Derdiyok

ANTALYASPOR (MUHTEMEL)

Fornezzi, Diego, Celustka, Motta, Sakıb, Charles, Yekta, Zeki, Serdar, Danilo, Eto’o

RIEKERINK'TEN SABRİ SÜRPRİZİ

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Antalyaspor maçının 11'inde büyük bir sürpriz yaparak, Sabri Sarıoğlu'na görev verdi. Hollandalı çalıştırıcının Cavanda'ya görev vermesi bekleniyor.