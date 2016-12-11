Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında TT Arena’da karşılaştığı Gaziantepspor’u 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

1. dakikada Bruma’nın sol taraftan son çizgiye inerek ceza sahası içine yaptığı ortada topla buluşan Sneijder’in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan’da kaldı.

12. dakikada Podolski’nin ara pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Bruma’nın vuruşunda defansın da müdahalesinde meşin yuvarlak Yasin’in önünde kaldı. Yasin’in boş kaleye vuruşunda top ağlara gitti. 1-0

24. dakikada Sneijder’in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Gökhan, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

45. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda defanstan seken topla ceza sahası dışında buluşan Selçuk'un şutunda meşin yuvarlak altıpas önünde Serdar’da kaldı. Müsait durumdaki Serdar’ın vuruşunda top yandan auta çıktı.

51. dakikada Yasin’in sağ taraftan son çizgiye inerek içeriye pasında ön direkte bulunan Sneijder’in vuruşunda defansa çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

56. dakikada Bruma’nın pasıyla ceza yayı üzerinde bulaşan Sneijder’in plase vuruşunda kaleci Gökhan, meşin yuvarlağı köşeden çıkardı.

61. dakikada Yasin’in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Sneijder’in uzaktan vuruşunda kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

66. dakikada Selçuk’un ara pasıyla ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Podolski’nin içeriye çevirdiği topu Yasin filelerle buluşturdu. 2-0

74. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde bulunan Nabil Ghilas’ın kafayla arka direğe çıkardığı topta Elyasa’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

87. dakikada Bruma’nın pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Eren’in şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

90. dakikada ceza sahası yayının hemen önünde topla buluşan Sneijder’in düzgün ve sert şutunda kaleci Gökhan topu sol kale direği dibinden çıkarmayı başardı. Dönen topa hareketlenen Eren’in, ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak bir kez daha kaleciden döndü.

90+1. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında ceza sahasına sol çaprazdan giren Bruma, altıpas önünde boş durumdaki Eren’e topu çıkardı. Müsait durumdaki Eren’in topun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak sol kale direği dibinden auta çıktı.

90+2. dakikada Sneijder’in pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Bruma’nın topu düzelterek çektiği sert şutu kaleci Gökhan güçlükle çıkardı.

90+5. dakikada ceza sahası yayının hemen gerisinden kullanılan serbest vuruşta Selçuk şutu sol kale direğinden geri döndü. Dönen topa hareketlenen Yasin’in sol çaprazdan yatarak vuruşunda meşin yuvarlak uzak kale direği dibinden ağlarla buluştu. 3-1

Stat: TT Arena

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Serkan Olguncan xx, İlker Takpak xx

Galatasaray: Muslera xx, Linnes xx (Sabri dk. 46 x), Serdar xx (Semih dk. 62 x), Hakan Balta xx, Carole xx, Nigel de Jong xx, Selçuk xx, Yasin xxx, Bruma xx, Sneijder xx, Podolski xx (Eren dk. 81 ?)

Yedekler: Cenk, Hamit, Josue, Cavanda

Teknik Direktör: Jan Olde Riekerink

Gaziantepspor: Gökhan xx, Fatau xx, Elyasa xx, Şenol xx, Musa xx, Mota xx (Orkan dk. 75 x), Doğanay xx (Putsila dk. 69 x), Kangwa xx (Angan dk. 61 x), Larsson xx, Muhammed xx, Nabil Ghilas xx

Yedekler: Erten, Kisliak, İlhan, Rajtoral

Teknik Direktör: Tahsin Kum

Goller: Yasin (dk. 12, dk. 66 ve 90+5) (Galatasaray), Elyasa (dk. 74) (Gaziantepspor)

Kırmızı kart: Muhammed (dk. 78) (Gaziantespor)

Sarı kartlar: Bruma, Podolski, Selçuk, Sneijder (Galatasaray), Kangwa, Doğanay, Elyasa (Gaziantepspor)

TT Arena, hep bir ağızdan teröre lanet etti

Ligin 14. haftasında evinde Gaziantepspor'u ağırlayacak olan Galatasaray'da, sarı-kırmızılı taraftarlar karşılaşma öncesi dün gerçekleşen hain saldırıda şehit olanları unutmadı.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, evinde Gaziantespor'u ağırlıyor. Dün Beşiktaş'ta Vodafone Arena yanında gerçekleşen hain saldırıda şehit olan vatandaşlarımızı unutmayan sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşma öncesi 'Vatan sana canım feda', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Polise uzanan eller kırılsın' tezahüratları yaptı. Galatasaraylı taraftarlar ayrıca, karşılaşmada görev yapan polis ekiplerini de tribünlere çağırdı. TT Arena'daki birlik mesajına Gaziantepspor taraftarları da katıldı.

'Terörü lanetliyoruz' pankartı ile

Galatasaray ve Gaziantepsporlu futbolcular ile maçın hakemleri, 'Terörü lanetliyoruz' pankartı ile sahaya birlikte çıkarken, tribünlerde de büyük Türk bayrakları açıldı. 1 dakikalık saygı duruşu ve ardından hep bir ağızdan okunan İstiklal Marşı'nın ardından maçın hakemleri, Galatasaraylı ve Gaziantesporlu futbolcular, ellerinde çiçekler ile maçta görev alan polislere tek tek başsağlığı diledi. Daha sonra futbolcular, taraftarların çağrısını karşılıksız bırakmayarak hep birlikte Galatasaray tribünlerine gitti.

Kaptan, polisi tribüne götürdü

Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, taraftarların 'Selçuk polisi buraya getir' tezahüratını da karşılıksız bırakmadı. Yıldız oyuncu, saha kenarında görev yapan bir polis memuruna sarılarak beraber Galatasaray tribünlerinin önüne getirdi. Sarı-kırmızılı taraftarların yoğun alkışının yanı sıra 'Şehirler ölmez, vatan bölünmez' sloganları atıldı.

Mehmet Şirin Topaloğlu - Oğuzhan Ort