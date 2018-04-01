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Galatasaray, 3 maç sonra Trabzonspor’u yendi

Galatasaray, Trabzonspor’u 2-1 mağlup ettiği maçla birlikte bordo-mavilileri 3 maç aradan sonra yenmeyi başardı.

Galatasaray, 3 maç sonra Trabzonsporu yendi

01 Nisan 2018 21:20

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray, evinde karşılaştığı Trabzonspor’u 2-1 mağlup etti. Bu maç öncesinde bordo-mavililer, sarı-kırmızılıları ligde son 3 karşılaşmada da mağlup etmeyi başardı. Galatasaray, galibiyetle bu kötü istatistiğe son verdi.

Galatasaray ile Trabzonspor arasında ligde oynanan son 3 maçta şu sonuçlar alınmıştı.
22.10.2016 Galatasaray: 0 - Trabzonspor: 1
18.03.2017 Trabzonspor: 2 - Galatasaray: 0
29.10.2017 Trabzonspor: 2 - Galatasaray: 1 

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu
 

 

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