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Galatasaray 5-1 Alanyaspor GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİ İZLE l GS, Alanya kaç kaç bitti?

Galatasaray Alanyaspor geniş özeti ve golleri izle ile ilgili bilgiler burada. Zirve mücadelesi veren Galatasaray, Alanyaspor karşısında 5-1 gibi farklı skorla galip gelerek, mücadeleden 3 puanla ayrıldı. Galatasaray Alanyaspor maçı geniş özeti ve golleri izle ve Galatasaray Alanyaspor kaç kaç bitti ile ilgili detaylar haberimizde...

Galatasaray 5-1 Alanyaspor GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİ İZLE l GS, Alanya kaç kaç bitti?

25 Aralık 2016 21:03
Galatasaray 5-1 Alanyaspor - Tıkla İzle

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında sahasında karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor’u 5-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar 

4. dakikada N'Sakala'nın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazıda topla buluşan Sajjad Shahbazzadeh’ın vuruşunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.

11. dakikada ceza sahası içinde Eren’in pasında sağ çaprazda topla buluşan Selçuk’un aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarıya çıktı.

28. dakikada sağ kanattan Sabri’nin yaptığı ortada Selçuk’un kafa vuruşunda top kaleci Zdenek’de kaldı.

30. dakikada Sneijder’in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Nigel de Jong’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

33. dakikada ceza sahası içinde Yasin ile verkaç yapan Sneijder’in sert vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

34. dakikada sol kanatta topla buluşan Bruma’nın ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Zdenek’de kaldı.

39. dakikada sol kanattan Berkan’ın ortasında ceza sahası içi ön direkte Sajad’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

42. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Selçuk son çizgiye inerek altıpas önündeki Eren’e pasını çıkardı. Eren’in dokunamadığı topa arka direkte bulunan Ghassana’ya çarparak ağlara gitti. 2-1

51. dakikada Yasin’in pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Sneijder’in aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin üzerinden ağlarla buluştu. 3-1

55. dakikada sol kanattan Sneijder’in yerden ortasında ön direkte bulunan Eren’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-1

70. dakikada sol kanattan Berkan’ın içeri çevirdiği topa Ayite’nin vuruşunda meşin yuvarlak Muslera’da kaldı.

71. dakikada Emre Akbaba’nın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta top direkten oyun alanına geri döndü.

80. dakikada Yasin’in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Sneijder’in alta pasa çıkardığı topta Josue, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 5-1

83. dakikada Josue’nin ara pasında ceza sahası içi sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Bruma’nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Zdenek’te kaldı.

89. dakikada Erhan, rakibine yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Stat: Türk Telekom Arena

Hakemler: Halis Özkahya xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Ceyhun Sesigüzel xx
Galatasaray: Muslera xxx, Sabri xx, Semih xx, Hakan xx, Carole xxx, Nigel de Jong xx, Selçuk xx (Hamit dk. 46 xx), Yasin xxx, Bruma xx, Sneijder xxxx, Eren xx (Josue dk. 74 xx)
Yedekler: Cenk, Linnes, Chedjou, Berk, Cavanda
Teknik Direktör: Jan Olde Riekerink
Aytemiz Alanyaspor: Zdenek x, Gassama x (Erhan dk. 58 x), Ba x, Garcia x, N'sakala xx, Taha x, Candeias xx, Efecan x (Ayite dk. 54 x), Berkan x, Emre x, Sajad xx (Gökay dk. 85 ?)
Yedekler: Haydar, Nuru, Birol, Rauf
Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar
Goller: Nigel de Jong (dk. 30) Sneijder (dk. 51), Eren (dk. 55), Joseu (dk. 80), Ghassana (dk. 45 k.k.) (Galatasaray), Sajad (dk. 39) (Aytemiz Alanyaspor)
Kırmızı kart: Erhan (dk. 89) (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Bruma, Sneijder, Nigel de Jong (Galatasaray), Badias (Aytemiz Alanyaspor)

Mehmet Şirin Topaloğlu 

 

Etiketler: Aytemiz Alanyaspor, galatasaray


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