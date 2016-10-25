Maçtan dakikalar
23. dakikada sol kanatta topla buluşan Yasin rakiplerini geçerek ceza sahası içi sol çaprazda son çizgiye inerek yaptığı ortada Podolski’nin vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
35. dakikada ceza sahası içinde Yasin’in pasında sol çaprazda topla buluşan Podolski’nin sert vuruşunda kaleci Barış’ın müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu. 2-0
40. dakikada sol kanatta topla buluşan Yasin’in ceza sahası içine girerek yaptığı sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0
60. dakikada Josue’nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmandan dönen topu iyi takip eden Podolski’nin ceza yayı üzerinden gelişine sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-0
85. dakikada Emrah Dursun’un ara pasında topla buluşan Koray Kurt'un ceza sahası içinde aşırtma vuruşunda top ağlarla buluştu. 4-1
90+3. dakikada Podolski'nin sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada topla buluşan Hamit'in sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 5-1
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, İsmail Şencan xx, Samet Çiçek xx
Galatasaray: Cenk xx, Sabri xx (Cavanda dk. 65 x), Semih xx (Salih dk. 74 x), Serdar Aziz xx, Linnes xx,
Hamit xx, De Jong xx, Sinan xx, Yasin xx (Kerem dk. 74 x), Josue xx, Podolski xx
Yedekler: Eray, Eren, Bruma, Tolga
Teknik Direktör: Olde Riekerink
Dersimspor: Barış x, İbrahim x, Furkan x, Volkan Dikmen x, Volkan Çekirdek x (Ferhat dk. 66 x), Emrah Tankişi x (Okan dk. 81 x), Zeki x, (Devrim dk. 57 x), Özkan x, Koray Yıldız x, Emrah Dursun x, Koray Kurt xx
Yedekler: Yunus, Burak Kavlak, Haydar, Burkay
Teknik Direktör: Mehmet Birinci
Goller: Podolski (dk. 23, 35 ve 60 ), Yasin (dk. 40), Hamit (dk. 90+3) (Galatasaray), Koray Kurt (dk. 85) (Dersimspor)
Sarı Kartlar: Emrah Tankişi (Dersimspor), Serdar Aziz (Galatasaray)