Diğer
Kategoriler

Galatasaray, 6 haftada 1 kez İstanbul dışına çıkacak

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de 22, 23, 24, 25, 26 ve 27. haftalarda oynayacağı karşılaşmalardan sadece 1’ini İstanbul dışında oynayacak.

Galatasaray, 6 haftada 1 kez İstanbul dışına çıkacak

16 Şubat 2018 13:40

Spor Toto Süper Lig’de geçtiğimiz hafta evinde Antalyaspor’u mağlup ederek liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, şampiyonluk yolunda fikstür avantajını kullanmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, bu hafta deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçı ile birlikte ligde 6 karşılaşmanın 5’inde 3 puanı İstanbul’da arayacak. Galatasaray, söz konusu haftalarda İstanbul dışında Kardemir Karabükspor ile mücadele edecek. Aslan; Kasımpaşa, Bursaspor, Konyaspor, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile de İstanbul’da karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, 17 Mart’ta da Fenerbahçe ile Ülker Stadyumu’nda kozlarını paylaşacak.

Galatasaray’ın Spor Toto Süper Lig’de 22, 23, 24, 25, 26 ve 27. haftalardaki fikstürü şöyle:

18 Şubat Pazar: Kasımpaşa - Galatasaray
23 Şubat Cuma: Galatasaray - Bursaspor
03 Mart Cumartesi: Karabükspor - Galatasaray
11 Mart Pazar: Galatasaray - Konyaspor
17 Mart Cumartesi: Fenerbahçe - Galatasaray
01 Nisan Pazar: Galatasaray - Trabzonspor 

Oğuzhan Ort
 

Etiketler: galatasaray, Spor Toto Süper Lig

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç