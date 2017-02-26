Süper Lig’in 22. haftasında TT Arena’da Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray’ın son derbi maçlarındaki sessizliği dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar; ligdeki en son derbi galibiyetini 2014-2015 sezonunun 33. haftasında evinde Beşiktaş'la oynadığı maçta aldı.

Aslan derbilerde 646 gündür 3 puana hasret

Sarı-kırmızılılar; derbilerdeki en son galibiyetini 646 gün öce Beşiktaş’a karşı 2-0’lık sonuçla aldı. Galatasaray daha sonra oynadığı 6 derbi maçından 3 puan alamadı. Aslan, bu karşılaşmalarda 3 kez beraberlikle sahadan ayrılırken, 3 kez de rakiplerine mağlup oldu. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar, rakip fileleri 6 kez havalandırırken, kalesinde de 8 gol gördü.

Galatasaray'ın son derbilerdeki performansı şöyle:

2014-2015 sezonu

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0

2015-2016 sezonu

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1

Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1

2016-2017 sezonu

Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 2

Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0