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Galatasaray, 646 gündür derbilerde sessiz

Galatasaray, ligdeki en son derbi galibiyetini 646 gün önce TT Arena’da oynanan Beşiktaş maçında 2-0'lık skorla almıştı.

Galatasaray, 646 gündür derbilerde sessiz

26 Şubat 2017 10:50

Süper Lig’in 22. haftasında TT Arena’da Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray’ın son derbi maçlarındaki sessizliği dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar; ligdeki en son derbi galibiyetini 2014-2015 sezonunun 33. haftasında evinde Beşiktaş'la oynadığı maçta aldı.

Aslan derbilerde 646 gündür 3 puana hasret

Sarı-kırmızılılar; derbilerdeki en son galibiyetini 646 gün öce Beşiktaş’a karşı 2-0’lık sonuçla aldı. Galatasaray daha sonra oynadığı 6 derbi maçından 3 puan alamadı. Aslan, bu karşılaşmalarda 3 kez beraberlikle sahadan ayrılırken, 3 kez de rakiplerine mağlup oldu. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar, rakip fileleri 6 kez havalandırırken, kalesinde de 8 gol gördü.

Galatasaray'ın son derbilerdeki performansı şöyle:

2014-2015 sezonu
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0
2015-2016 sezonu
Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1
Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1
Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0
Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1
2016-2017 sezonu
Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 2
Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0 

Etiketler: beşiktaş, derbi, galatasaray, galibiyet


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