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Galatasaray, 8 yıl sonra bir ilki yaşamak istiyor

Galatasaray, Süper Lig’de bu hafta oynayacağı Sivasspor maçından galip ayrılması durumunda 2009-2010 sezonundan sonra ilk defa ligde ilk 3 haftayı 3 puanla tamamlamış olacak.

Galatasaray, 8 yıl sonra bir ilki yaşamak istiyor

24 Ağustos 2017 10:46

Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray, yarın saat 21.45’te Türk Telekom Stadyumu’nda Sivasspor ile mücadele edecek. Süper Lig’de ilk iki haftayı galibiyetle kapatan sarı-kırmızılılar, Sivasspor’u mağlup ederek Milli Takım arasına kayıpsız girmek istiyor.

Galatasaray, Sivasspor ile oynayacağı müsabakadan 3 puanla ayrılması durumunda 8 yıl sonra bir ilki yaşamış olacak. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig’in ilk 3 haftasını 3 galibiyetle geçmeyi en son 2009-2010 sezonunda yaşamıştı. O dönem takımın başında Hollandalı çalıştırıcı Frank Rijkaard bulunuyordu. Sarı-kırmızılılar, ilk 3 haftayı 3 galibiyetle kaparken, rakip fileleri de 11 kez havalandırmıştı. 

Oğuzhan Ort

Etiketler: galatasaray, Sivasspor


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