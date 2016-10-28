Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00’da 5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda Adanaspor ile karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 17 puanla 3. sırada bulunuyor. Turuncu-beyazlılar ise 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle topladığı 5 puanla 17. sırada yer alıyor.

12 yıl sonra

Galatasaray ile Adanaspor, en son 7 Mart 2004'te Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya gelmiş, bu mücadeleden sarı-kırmızılılar 3-2 galip ayrılmıştı. İki ekip bu hafta Süper Lig’de oynayacakları maçla 12 yıl sonra tekrar rakip olacak.

43. randevu

Adanaspor ile Galatasaray, bugüne kadar 42 maçta mücadele etti. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 21 kez sahadan galip ayrılırken, turuncu-beyazlıların 9 kez rakibini mağlup etti. 12 maçta ise yenişemedi.

Galatasaray, Adanaspor’a yenilmiyor

Adanaspor, Galatasaray’ı Süper Lig’de 13 maçtır yenemiyor. Turuncu-beyazlılar en son 14 Ekim 1989’da Adana’da oynanan mücadeleden 1-0 galip ayrılmıştı. Bu maçlarda sarı-kırmızılıların 8 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

Aslan, bu sezon deplasmanda kaybetmedi

Galatasaray, bu sezon deplasmanda oynadığı 4 karşılaşmada da yenilgi yüzü görmedi. Sarı-kırmızılıların bu sezon deplasmanda oynadığı maçların sonuçları şöyle:

Akhisar Belediyespor: 1 - Galatasaray: 3

Kayserispor: 1 - Galatasaray: 1

Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 2

Gençlerbirliği: 0 - Galatasaray: 1

Adanaspor ile Galatasaray ile oynanacak karşılaşmada Hüseyin Göçek düdük çalacak. Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak.

Oğuzhan Ort