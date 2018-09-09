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'Galatasaray Adası’nın kiralanacağı iddiası'...

'Galatasaray Adası’nın kiralanacağı iddiası'...
'Galatasaray Adası’nın kiralanacağı iddiası'...

Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaray Adası’nın İBB’ye ait bir şirkete kiralanacağı, işletileceği yönünde çıkan haberlerin yalan olduğunu açıkladı.

Sarı-kırmızılıların internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Bugün 09.09.2018 tarihli Sözcü ve AMK gazetelerinde, “Galatasaray Adası’nın İBB’ye ait bir şirkete(Beltur) Kiralanacağı, İşletileceği” şeklinde yapılan haber tamamen yalan ve düzmecedir. Daha önceden edindiğimiz resmi bilgilere göre, İBB zabıtasının orada bulunuş nedeni, davalık olduğumuz müstecirin Adamıza gizli ve kaçak olarak yapılaşma yapmasını Mahkeme kararına uygun olarak engelleme amaçlıdır. Galatasaray kulübünün bu konuda İBB’ye, tam tersine davalık müstecirin yapılaşmalarının yıkılmasında Kulübümüze ait parsellerdeki yapıların zarar görmemesi ve yıkılmaması için sözlü müracaatları olmuştur. Müstecire karşı açılan 5 tahliye davası gerek hukuk birimimiz gerekse Camianın değerli hukukçularının desteğiyle etkin bir şekilde sürdürülmektedir. Davalı müstecirden zarar ve ziyanımızın tazmin edilmesi de talep edilmiştir.

Galatasaray Adası Genel Kurul’da alınan karar gereği, müstecir hukuk yoluyla tahliye edildikten sonra üyelerimize Sosyal Tesis olarak hizmete açılacaktır. Yakın zamanda göreve gelen Yönetimimiz, 17 yıldan bu yana sorun halinde süren Adamızın hukuki ve işletme ile ilgili davalarını Kulübümüz lehine en kısa sürede çözmek için hukuk içinde her tür girişimde bulunmaktadır ve bulunacaktır. Galatasarayımızın davalı olduğu kişiler kaynaklı ve/veya Galatasaray ve Yönetimimizin başarılı yürüyüşünden rahatsız olan malum kesimlerin düzmece, yalan haberlerine itibar edilmemesini bir kez daha Camiamızın bilgisine sunar, bu tip haberleri yapanlara karşı gerekli hukuki ve idari tedbirleri alacağımızı beyan ederiz."
 

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