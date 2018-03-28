Diğer
Kategoriler

Galatasaray adını finale yazdırdı!

Galatasaray EuroCup Women yarı final turu rövanş maçında Perfumerias Avenida'ya 57-55 mağlup oldu.

Galatasaray adını finale yazdırdı!

28 Mart 2018 23:38

 İlk maçı 69-62 kazanan sarı-kırmızılılar böylece adını finale yazdırdı.

Salon: Pabellon Arena
Hakemler: Sebastian Clivaz xx Dariusz Zapolski x, Martin Horozov xx
Perfumerias Avenida: Silvia Dominguez xx 15, Laura Gil x, Krisi Tijana Givens x 6, Erika De Souza x 6, Kim Mestdagh x, Adaora Elonu xx 8, Angelica Robinson xx 10, D'Andra Moss xx 5, Laura Nicholls x 4, Maria Asurmendi x 3
Başantrenör: Miguel Angel Ortega
Galatasaray: Olivia Epoupa xx 9, Işıl Alben x 2, Jelena Dubljevic x 6, Kaela Davis x, Gintare Petronyte xx 12, Allie Quigley xxxx 24, Ewelina Kobryn x 2, Tuğba Taşçı x, Merve Uygül x
Başantrenör: Marina Maljkovic
1. Periyot: 17-9 (Perfumerias Avenida lehine)
Devre: 31-26 (Perfumerias Avenida lehine)
3. Periyot: 45-44 (Perfumerias Avenida lehine)  

Etiketler: galatasaray

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç