Galatasaray adını finale yazdırdı

Karabük Merkez Kapalı Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-7 önde tamamlayan Galatasaray, devreyi de 39-31’lik skorla galip bitirdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında üstünlüğünü bırakmayan sarı-kırmızılı takım, üçüncü periyotu 16 sayı farkla 59-43 önde kapattı. Galatasaray, mücadelenin son çeyreğinde de sürdürdüğü etkili oyunuyla rakibini 15 sayı farkla 73-58 mağlup ederek, finale yükselen ilk takım oldu.

İNCESU: "KUPAYI ALMAK İSTİYORUZ"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Koçu Sedat İncesu, öncelikle gösterdiği performanstan dolayı rakibini tebrik etti.

Bu sezon zorlu bir lig geçirdiklerini dile getiren İncesu, “Takımlar bu sene kuvvetli ve güçlüydü. Kafa kafaya maçlar geçti. Sonuçta biz adımızı finale yazdırdık ve şimdi diğer maçın sonucuna göre gelecek takımı bekliyoruz. Bu sene kupayı almak istiyoruz” dedi.

AKSU: “ÇOK SAHİPSİZ KALDIK

Kardemir Karabükspor Bedensel Engelliler Basketbol Takımı Antrenörü Can Aksu ise bu sezon büyük zorluklar yaşadıklarını ve kulüp yönetiminin kendilerine sahip çıkmadığını kaydederek, sitem etti.

Aksu, “Sezona başlarken iyi başlamıştık ve her şey yolundaydı. Devre arasında bir takım sıkıntılar başlayınca bu da bizim oyunculara yansıdı. Sıkıntılar o kadar büyük ki biz bunları hiç dile getirmedik. Oyuncularımız da bugüne kadar bütün maçlara aslanlar gibi çıkıp oynadı. Bugün evimizden çıkıp maça geldik. Bunları anlatmak hoş değil ama burada çok sahipsiz kaldık. Yönetimden gelen yok. Kimse ne yaptınız diye sormadı bile. Bu çocuklar her şeyi hak ediyor. Bu çocukları da bir yere kadar toparlayabiliyoruz. İş öyle bir yere geldi ki benim de toparlayacak şansım yok artık. Biz iyi bir takımız ve bunları aşmamış lazım ama bu saatten sonra yapacak bir şey yok. Yazıklar olsun, kulüp bu durumlara geldi” şeklinde konuştu.