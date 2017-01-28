Akhisar Belediyespor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Akhisar Belediyespor, yarın deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını bugün Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Isınma, koşu ve 5’e 2 pas çalışmalarıyla başlayan idman yarım sahada taktik çalışmasıyla devam etti. Sakatlıkları süren Soner Aydoğdu ve Daniel Larsson takımdan ayrı çalıştı. Galatasaray hazırlıklarını tamamlayan yeşil-siyahlılar, bugün 15.15'te uçakla İstanbul’a giderek maç saatini beklemeye başladı.

Sarı kart cezalısı Custodio ve sakatlıkları bulunan Soner Aydoğdu ile Daniel Larsson kafilede yer almadı. Teknik Direktör Tolunay Kafkas’ın Galatasaray karşısına şu 11 ile çıkması bekleniyor:

"Fatih Öztürk, Ömer Bayram, Caner Osmanpaşa, Miral Samardzic, Miguel Lopes, Abdoul Sissoko, Enoch Kofi Adu, Olcan Adın, Özer Hurmacı, Onur Ayık, Ricardo Vaz Te."

Transfer haberlerine yalanlama

Öte yandan bazı basın ve yayın organlarında çıkan Adebayor ve Duvier Riascos haberlerini yalanlayan Akhisar Belediyespor yönetiminin, yurt dışında oynayan bir santrafor ile kısa zamanda anlaşma sağlaması bekleniyor.

Galatasaray hazırlıklarını sürdürüyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Akhisar Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik Direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan idmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. Düz koşu ile başlayan sarı-kırmızılı takımın antrenmanı 5'e 2 top kapma çalışmaları ile devam etti. Bu iki çalışmanın ardından antrenman basına kapalı olarak devam ederken bu bölümde Galatasaraylı futbolcuların taktik ağırlıklı idman yaptığı bildirildi.

Öte yandan Galatasaray'da kadro dışı bırakıldıktan sonra affedilen Aurelien Chedjou takımla idmana katıldı. Sakat olan Serdar Aziz dışında Galatasaray tam kadro çalıştı.

Galatasaray ile Akhisar Belediyespor 14. randevuda

Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray, TT Arena’da oynayacağı Akhisar Belediyespor ile 14. kez karşı karşıya gelecek. Bu maçlarda sarı-kırmızılıların 10’a 2 üstünlüğü bulunurken, 1 maçta eşitlik bozulmadı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında yarın saat 19.00’da TT Arena’da Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 18 haftada sarı-kırmızılılar; 11 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 3 beraberlikle topladığı 36 puanla 3. sırada yer alırken, yeşil-siyahlılar ise 5 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 6 beraberliğin sonucunda 21 puanla 13. sırada bulunuyor.

14. randevu

Galatasaray ile Akhisar Belediyespor, Süper Lig’de bugüne kadar 9 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde sarı-kırmızılılar 8 kez galip gelirken, Akhisar 1 kez kazanabildi. Toplamda ise 13 kez karşılaşan iki takımdan Galatasaray 10 kez, yeşil-siyahlılar 2 kez rakibini mağlup etti. 1 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. İki takım arasında ligin ilk yarısında Akhisar’da oynanan maçı Galatasaray 3-1 kazanmıştı.

Aslan, Akhisar karşısında telafi peşinde

Galatasaray, Süper Lig’deki 6 maçlık yenilmezlik serisini Kardemir Karabükspor karşılaşmasında sona erdirmişti. Şampiyonluk potasından kopmak istemeyen sarı-kırmızılılar, deplasmanda kaybedilen 3 puanının telafisini Akhisar karşısında yapmak istiyor.

Maç 0 derecede oynanacak

TT Arena’da yarın oynanacak mücadele soğuk bir havada geçecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden açıklanan hava durumu tahminlerinde yarın saat 19.00’daki maçın 0 derecede oynanması bekleniyor. Perşembe gününden itibaren İstanbul’u zaman zaman etkisi altına alan kar yağışının maç saatinde olmaması bekleniyor.(Rıdvan Turşak / İHA)

Sakat ve cezalılar takıma döndü

Galatasaray’da sakatlıkları devam eden Tolga Ciğerci, Sinan Gümüş ve Koray Günter de antrenmanda takımla çalıştı. Ayrıca disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan Kamerunlu futbolcu Aurelien Chedjou affedildi ve bu hafta antrenmanlarda yerini aldı. Teknik Direktör Jan Olde Riekerink'in görev vermesi halinde bu futbolcular sahadaki yerini alacak.

Ahmet ve De Jong cezalı

Sarı-kırmızılılarda Ahmet Çalık ile Nigel De Jong kart cezalısı olduğunu için Akhisar Belediyespor karşısında yer alamayacak. Ahmet, sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecekken, Hollandalı futbolcu De Jong ise 24Erzincanspor ile Ziraat Türkiye Kupası maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı maçta oynayamayacak.

İki takım arasında oynanacak mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ile Ekrem Kan yapacak.

Tolunay Kafkas: "Galatasaray maçından çok umutluyum"

Akhisar Belediyespor, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Tolunay Kafkas, karşılaşmadan umutlu olduğunu ifade ederek, sistem değişikliği sinyali verdi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda gruptan lider çıktıklarını hatırlatan Teknik Direktör Tolunay Kafkas, "Grubu ya birinci ya da ikinci olarak tamamlamak istiyorduk. Beklentilerimizi gerçekleştirdik. Şimdi lige döndük, önümüzde zorlu bir Galatasaray maçı var. Oraya puan almak ve kazanmak için gidiyoruz. Taktik anlayışımızı biraz daha geliştirmemiz gerekiyor. Ufak tefek nüanslara dikkat etmemiz gerekiyor. Türk Telekom Arena’da Galatasaray’a her türlü karşılık vermemiz gerekiyor. Fiziksel olarak üstün olmamız gerekiyor. Bunu başaracak güçteyiz. Çalışmalarımız devam ediyor. Maçtan çok umutluyum" dedi.

"Sistemde değişiklik düşünüyorum"

Hugo Rodallega’nın ayrılığı hakkında konuşan Kafkas, “Kulübün mali durumu ve şartları uygun olursa bir oyuncu alınacak. Alınmazsa da içeriden bir çözüm üretmeye çalışacağım. Elimizde tek santrfor Vaz Te kaldı. Biraz Onur, biraz da Larsson o bölgede oynayabiliyor. Onur ve Larsson tek santrfor oynayabilecek durumda oyuncular değil. Bizim de oynattığımız sistem tek santrforlu çünkü takımın belli zaafları var. O zaafları kapatmak için belirli bir oyun anlayışı içerisinde oluyoruz. Sistemde bir değişiklik düşünüyorum, saha içinde çift santrfora dönebiliriz" ifadelerini kullandı.

Özer Hurmacı: "Zorlu bir deplasman olacak"

Galatasaray müsabakasının zorlu geçeceğini ifade eden Özer Hurmacı ise, “Galatasaray ligin en iyi takımlarından bir tanesi. Zorlu bir deplasman olacak fakat biz de kaliteli bir ekibiz. Oraya kazanmaya gideceğiz. İnşallah bunu başarırız. Yeni gelen oyuncular bize güç katacaktır. Ayrılan oyunculara da gittikleri takımlarda başarılar diliyorum. Kupa’da son 16’ya kaldık. İnşallah Gümüşhanespor’u da yenerek son 8’e kalmak istiyoruz. Galatasaray maçında inşallah gülen taraf biz oluruz" dedi.

Akhisar Belediyespor’da sakatlıkları süren Soner Aydoğdu idmana katılmazken, yeni transfer Larsson takımdan ayrı düz koşu yaparak çalışmalarını sürdürdü.

MAÇ BİLGİLERİ

Maçın saati: 19:00

Maçın günü: 28 Ocak 2017

Stadyum: Türk Telekom Arena Stadı

Maçın hakemi: Ali Palabıyık

Canlı Yayın: beinSports

Canlı anlatım: İha.com.tr

Süper Lig’de 19. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yer alan Merkez Hakem Kurulu (MHK) açıklamasına göre Süper Lig'de 28, 29 ve 30 Ocak’ta oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:

28 Ocak Cumartesi

16.00 Çaykur Rizespor - Kardemir Karabükspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Arda Kardeşler

19.00 Galatasaray - Akhisar Belediyespor: Ali Palabıyık

29 Ocak Pazar

13.30 Gençlerbirliği - Osmanlıspor: Serkan Çınar

15.00 Medipol Başakşehir - Bursaspor: Halis Özkahya

16.00 Trabzonspor - Gaziantepspor: Ümit Öztürk

19.00 Kayserispor - Fenerbahçe: Mete Kalkavan

30 Ocak Pazartesi

20.00 Beşiktaş - Atiker Konyaspor: Özgür Yankaya

20.00 Adanaspor - Kasımpaşa: Bülent Yıldırım