Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'u Arena'da ağırlıyor.
CANLI ANLATIM (İLK YARI)
45'GOL! Gassama (kendi kalesine)
39'GOL! Sajjad
30'GOL! de Jong
23'Selçuk savunmanın arkasına koşu yapan Yasin'i düşündü ancak Ba zamanında araya girdi ve tehlikeyi önledi.
9'Ba serbest vuruşta sol kanatta hareketlenen Berkan'ı düşündü ancak top oldukça hızlı.
3'Galatasaraylı futbolcular sol kanattan atak geliştirmeye çalışıyor.
1'Düdük çaldı ve ilk yarı başladı...
İLK 11'LER ŞÖYLE;
Galatasaray: Muslera, Sabri, Semih, Hakan, Carole, de Jong, Selçuk, Yasin, Bruma, Sneijder, Eren.
Teknik Direktör: Jan Olde Riekerink
Alanyaspor: Zlamal, Gassama, Badias, Ba, Berkan, N'Sakala, Efecan, Taha, Emre, Candeias, Sajad.
Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar
ARENA'DA ŞOK
Türk Telekom Arena'da Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray'da Chedjou, yedek olarak sahaya çıkıyor.