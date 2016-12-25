Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Galatasaray Alanyaspor CANLI İZLE l GS Alanya canlı skor kaç kaç?

Galatasaray Alanyaspor CANLI İZLE l GS Alanya canlı skor kaç kaç?

Galatasaray Alanyaspor canlı izle ile ilgili bilgiler burada. Zirve mücadelesi veren Galatasaray, Alanyaspor karşısında 3 puan için sahaya çıkıyor... Galatasaray Alanyaspor maçı canlı izle ve canlı skor kaç kaç? ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

Galatasaray Alanyaspor CANLI İZLE l GS Alanya canlı skor kaç kaç?

25 Aralık 2016 19:42

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'u Arena'da ağırlıyor.

CANLI ANLATIM (İLK YARI)

45'GOL! Gassama (kendi kalesine)

39'GOL! Sajjad

30'GOL! de Jong

23'Selçuk savunmanın arkasına koşu yapan Yasin'i düşündü ancak Ba zamanında araya girdi ve tehlikeyi önledi.

9'Ba serbest vuruşta sol kanatta hareketlenen Berkan'ı düşündü ancak top oldukça hızlı.

3'Galatasaraylı futbolcular sol kanattan atak geliştirmeye çalışıyor.

1'Düdük çaldı ve ilk yarı başladı...

İLK 11'LER ŞÖYLE;

Galatasaray: Muslera, Sabri, Semih, Hakan, Carole, de Jong, Selçuk, Yasin, Bruma, Sneijder, Eren.

Teknik Direktör: Jan Olde Riekerink

Alanyaspor: Zlamal, Gassama, Badias, Ba, Berkan, N'Sakala, Efecan, Taha, Emre, Candeias, Sajad.

Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar

ARENA'DA ŞOK

Türk Telekom Arena'da Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray'da Chedjou, yedek olarak sahaya çıkıyor.

Etiketler: Aytemiz Alanyaspor, galatasaray


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç