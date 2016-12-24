Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda Teknik Direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık yapılan antrenman, takım halinde gerçekleştirilen ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Antrenmanın devam eden bölümünde gruplara ayrılan oyuncular, altıya üç pas çalışması gerçekleştirdi. Ana bölümde ise dar alanda topa sahip olma ve geçiş oyunları üzerinde durulan bir çalışma yapıldı.

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 17.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla tamamlayarak maç için kampa girecek.

Galatasaray'da sakat futbolcuların durumu

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, "Serdar Aziz için ameliyat düşünülmüyor. Serdar için dizlik yaptırıldı ve 6-8 hafta sonra çalışmalara başlayacak" dedi. (Rıdvan Turşak / İHA)

Sakat futbolcuların durumu hakkında sarı-kırmızılı takımın doktoru Yener İnce, bilgi verdi.

Sneijder ve De Jong

Galatasaray, ligin 16. hafta maçında Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün devam etti. İdmana katılmayan Wesley Sneijder ve De Jong'un sakat olmadığını belirten Yener İnce, idmanda düz koşu yapan Chedjou ve Eren Derdiyok'un Sneijder ve De Jong ile aynı programa tabi tutulduklarını ve bu futbolcuların herhangi bir sakatlıklarının olmadığını dile getirdi.

Podolski 4 Ocak'ta başlıyor

Sarı-kırmızılı futbolcu Lukas Podolski'nin Alanya maçında oynamayacağını söyleyen İnce, Alman futbolcunun 4 Ocak'ta takımla birlikte çalışmalara başlayacağını aktardı. Sinan Gümüş ve Tolga Ciğerci'nin kuvvet çalıştığı ve durumlarının da gayet iyi olduğu bildirildi. Öte yandan Sightorrson'un ise takımla çalışmalara başladığı ve kondisyon idmanları yapacağı aktarıldı.

MAÇ BİLGİLERİ

Maçın saati: 19:00

Maçın günü: 25 Aralık 2016

Stadyum: Türk Telekom Arena Stadı

Maçın hakemi: Halis Özkahya

Canlı Yayın: LİG TV

Canlı anlatım: İha.com.tr

Süper Lig’de 16. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftası yarın oynanacak Adanaspor - Medipol Başakşehir karşılaşmasıyla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig’de 16. hafta heyecanı 24, 25 ve 26 Aralık'ta oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Haftanın açılış maçında lider Medipol Başakşehir, Adanaspor deplasmanında galibiyet arayacak. Liderlik yarışında rakibinin 3 puan gerisinde bulunan Beşiktaş, evinde Gaziantepspor’u ağırlayacakken, Galatasaray ise Türk Telekom Arena’da Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Haftanın kapanış maçında ise Fenerbahçe, ezeli rakibi Trabzsonspor ile mücadele edecek.

Spor Toto Süper Lig'de devrenin son haftasında program şöyle:

24 Aralık Cumartesi

16.00 Adanaspor - Medipol Başakşehir: Hüseyin Göçek

19.00 Beşiktaş - Gaziantepspor: Serkan Çınar

25 Aralık Pazar

13.30 Çaykur Rizespor - Osmanlıspor: Cüneyt Çakır

16.00 Kayserispor - Kardemir Karabükspor: Halil Umut Meler

16.00 Akhisar Belediyespor - Atiker Konyaspor: Ümit Öztürk

19.00 Antalyaspor - Kasımpaşa: Fırat Aydınus

19.00 Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor: Halis Özkahya

26 Aralık Pazartesi

19.00 Gençlerbirliği - Bursaspor: Mete Kalkavan

20.00 Trabzonspor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık