Galatasaray, Alex Renfroe'yi kadrosuna kattı

Bu sezon Eurocup'ta da mücadele edecek olan Galatasaray Odeabank, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamada sarı-kırmızılılar, en son İspanyol ekibi Barcelona'da forma giyen Alex Renfroe'yi kadrosuna kattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Renfroe ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Amerikalı oyuncu kariyerinde daha önce de KK Zagreb CO, Enel Brindisi, Brose Baskets Bamber, CB Valladolid, BC Enisey, Baskonia, ALBA Berlin, Umana Reyer Venezia ve Bayern Münih takımlarının formalarını giydi.

31 yaşındaki oyuncu Barcelona ile geçtiğimiz sezon THY Euroelague'de 17 maçta 3.9 sayı, 2.1 ribaund ve 1.6 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

Renfroe aynı zamanda devşirme oyuncu olarak Bosna Hersek Milli Takımı'nda da oynuyor.