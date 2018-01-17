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Galatasaray Antalya kampını tamamladı

Galatasaray, Antalya’nın Belek beldesindeki ara dönem kamp çalışmaları kapsamında son antrenmanını bugün gerçekleştirdi.

Galatasaray Antalya kampını tamamladı

17 Ocak 2018 18:53

Otele ait tesislerde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra dar alanda pas oyunu yapıldı. Ana bölümde ise sınırlı alanda çift kale taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, rejenerasyon koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Antalya kampını bu çalışmayla tamamlayan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında Bucaspor ile oynayacağı maç için bugün saat 18.00’de özel bir uçuşla İzmir’e hareket edecek. Sarı-kırmızılılar, İstanbul’da oynanan ilk karşılaşmadan 3-0’lık skorla galip ayrılmıştı.

 

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