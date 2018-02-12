Galatasaray Antalyaspor Canlı İzle ! Galatasaray Antalya CANLI Skor (Bein Sports İZLE )

Galatasaray Antalyaspor şifresiz canlı izle ! Galatasaray Antalya karşılaşmasını canlı izlemek isteyen taraftarlar internet üzerinden Galatasaray Antalyaspor maçı canlı izle şifresiz aramaları yapıyor. İki takım taraftarları Galatasaray Antalyaspor şifresiz yayınlayacak kanalları araştırıyor. İşte Galatasaray Antalyaspor maçı canlı izleme yolları.

Süper Lig'de oynadığı son 20 maçta 13 galibiyet,2 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile 41 puanla liderlik yarışı içerisinde olan Galatasaray, oynadığı son 20 karşılaşmada 5 galibiyet,6 beraberlik ve 9 mağlubiyet ile 21 puanla 15.sırada bulunan ve ligin alt sıralarında yer alan Antalyaspor ile karşılaşıyor. Galatasaray Antalyaspor maçını canlı yayınlayacak kanallar listesine bu haberimizden ulaşabilirsiniz. Galatasaray Antalyaspor maçı şifreli ve şifresiz yayın yapan kanallar bu haberde yer alıyor. İşte bu önemli mücadele hakkında tüm detaylar…

Galatasaray ile Antalyaspor 44. randevuda

Galatasaray, Süper Lig’de bu hafta oynayacağı Antalyaspor ile 44. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılıların 25’e 7 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.00’de sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 20 haftada sarı-kırmızılılar 41 puanla ikinci sırada bulunurken, kırmızı-beyazlılar ise 21 puanla 15. sırada yer alıyor.

44. randevu

Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig’de bugüne kadar 43 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 25 kez sahadan galip ayrılırken, 7 kez kırmızı-beyazlılar rakibini mağlup etti. 11 müsabakada ise kazanan çıkmadı. İki takım arasında ligin ilk yarısında Antalya’da oynanan karşılaşma 1-1 berabere bitti.

Galatasaray, evinde 16 maçtır yenilmiyor

Galatasaray’ın Türk Telekom Stadyumu’nda bileği bükülmüyor. Sarı-kırmızılılar, evinde oynadığı son 16 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Aslan, geride kalan 16 maçta 14 kez sahadan galip ayrılırken, 2 kez berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, son yenilgisini geçtiğimiz sezonun 30. haftasında Kasımpaşa’ya karşı 3-1’lik skorla aldı.

Muslera’nın yokluğunda Carrasco

Galatasaray’da Sivasspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Fernando Muslera, Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek. Muslera’nın yokluğunda Teknik Direktör Fatih Terim’in Fransız file bekçisi Cedric Carrasso’ya görev vermesi bekleniyor.

Mariano ve Feghouli sınırında

Galatasaray'da Antalyaspor maçı öncesinde Mariano ve Sofiane Feghouli, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu, Antalya’ya karşı sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve gelecek deplasmanda oynanacak Kasımpaşa maçında takımını yalnız bırakacak.

Düdük Barış Şimşek’te

İki takım arasındaki mücadeleyi Barış Şimşek yönetecek. Şimşek’in yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve ve Mehmet Metin yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Özgüç Türkalp görev alacak. Barış Şimşek, Galatasaray’ın bugüne kadar 22 karşılaşmasında düdük çaldı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakalarda 13 kez galibiyet alırken, 3 kez rakiplerine mağlup oldu. 6 maçta ise kazanan çıkmadı.

Galatasaray Antalyaspor nasıl canlı izlenir?

Galatasaray Antalyaspor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

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Galatasaray Antalyaspor maçı şifresiz izlenebilir mi?

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