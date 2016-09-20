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Galatasaray antrenmanında doğum günü sürprizi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray antrenmanında doğum günü sürprizi

20 Eylül 2016 14:56

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, takım halinde yapılan ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra bireysel savunmaya yönelik pas egzersizleri üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümüne geçişte üç takım halinde topa sahip olma çalışması gerçekleştirilirken, devam eden bölümde dar alanda çift kale maçla idman sona erdi.

Antrenman öncesinde, bugün 25 yaşına giren Martin Linnes’in doğum günü kutlandı.

Galatasaray, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına yarın sabah saat 10.30’da yapacağı antrenmanla devam edecek.


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