Galatasaray, Arhavi Belediyesine yenildi

Turnuvada 6 Ekim Cumartesi günü saat 15.00'de Arkasspor-Arhavi Belediye ve saat 17.00'de Galatasaray-İkbal Belediye Afyon Yüntaş maçları oynanacak.
Salon: İzmir Atatürk Voleybol
Hakemler: Yılmaz Duman, Ferhat Büyükpamukçu
Arhavi Belediye: Mustafa Ramazanoğlu, Ian Iereshcenko, İbrahim E. Başaran, Roman Danilov, Armin Mustedanovic, Fatih Eren Uğur (Murat Palavar, Mehmet Özbek, Murat Karakaya)
Galatasaray: Yasin Aydın, Emin Gök, Selçuk Keskin, Roland Gergye, Doğukan Ulu, Oliver Venno (Can Ayvazoğlu, Melih Sıratça, Muzaffer Yönet, Onurcan Çakır, Özgür Türkmen, Ertuğrul Gazi Metin)
Setler: 22-25, 25-17, 16-25,
Süre: 110 dakika (28, 23, 21, 24, 14)