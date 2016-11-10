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Galatasaray Ata'yı unutmadı

Fenerbahçe ile oynanacak derbinin hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 78. yılında unutmadı.

Galatasaray Atayı unutmadı

10 Kasım 2016 15:33

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında 20 Kasım günü Fenerbahçe ile deplasmanda oynanacak derbinin hazırlıklarını sürdürüyor. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenmanın daha sonraki bölümünde topa sahip olma ve baskı çalışması yapıldı. Ana bölümde ise sekize sekiz iki takım halinde çift kale oyun gerçekleştirildi.

Sarı-kırmızılı oyuncular, Mustafa Kemal Atatürk’ün 78. ölüm yıl dönümünde ulu önderin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.
Antrenmana milli takım kamplarında yer alan dokuz oyuncu katılmazken, daha önce A Takım ile birlikte idmana çıkan Birhan Vatansever (1997), Batuhan Şen (1997) ve Gökay Güney’in (1999) yanı sıra Futbol Akademisi’nden Kerem Çalışkan (1997), Soner Gönül (1997), Doğan Can Davas (1997), Sefa Özdemir (1998) ve Buğracan Kırmızıtaş (1998) da antrenmanda yer aldı.
Galatasaray Futbol Takımı, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah saat 11.00’de gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek. 

Etiketler: galatasaray


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