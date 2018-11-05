Galatasaray, Avrupa kupalarında 275. maçına çıkacak

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu dördüncü maçında yarın deplasmanda TSİ 23.00'de Almanya'nın Schalke takımı karşı karşıya gelecek. Grupta geri kalan 3 müsabakada sarı-kırmızılılar, 4 puanla üçüncü sırada yer alırken, Alman temsilcisi ise 5 puan ikinci sırada bulunuyor.

Avrupa'da 275. randevu

Galatasaray, Schalke karşılaşması ile Avrupa kupalarında 275. mücadelesine çıkacak. Sarı-kırmızılılar daha önce çıktığı 274 müsabakanın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 103 maçta rakiplerine mağlup olan Aslan, 72 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Söz konusu müsabakalarda Cim Bom rakip fileleri 373 kez havalandırırken, kalesinde ise 405 gol gördü.

Şampiyonlar Ligi'ndeki 108. maç

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi tarihinde bugüne kadar 107 kez sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar söz konusu müsabakalarda 28 kez sahadan galip ayrılırken, 52 kez rakiplerine mağlup oldu. 27 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Galatasaray, attığı 109 gole karşın kalesini 176 gole kapatamadı.

Schalke ile 4. resmi karşılaşma

Galatasaray ile Schalke bugüne kadar hepsi UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere resmi maçlarda üç kez rakip oldu. İki kez İstanbul'da oynanan müsabakalar 1-1 ve 0-0 berabere sona erdi. Almanya'daki karşılaşmayı ise sarı-kırmızılılar 3-2 kazanmasını bildi.

Almanya'da kritik dönemeç

Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının yarısı sona ererken Galatasaray 3 maçta 4 puan topladı. Şu an 3. sırada bulunan sarı-kırmızılılar, Almanya'da kritik bir müsabakaya çıkacak. Rakibini mağlup etme planları yapan Aslan, buradan alınacak 3 puanla ile Schalke'nin üst sırasına yükselecek.

Düdük İskoç William Collum'da

Karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonu'ndan William Collum yönetecek. Collum'un yardımcılıklarını David McGeachie ve Graeme Stewart yaparken, Andrew Dallas ve Nicholas Walsh ilave yardımcı hakem olarak görev alacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Francis Connor olacak.

Oğuzhan Ort

