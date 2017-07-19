Galatasaray, Avrupa'da tur peşinde

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön eleme turu rövanş maçında Galatasaray, yarın saat 20.30’da Türk Telekom Stadyumu’nda İsveç ekibi Östersunds FK ile mücadele edecek. İsveç’te oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar, 2-0 kaybetti. Galatasaray’ın turu geçmesi için gol yemeden 3 gol atması gerekiyor. 2-2 eşitlik durumunda ise maç uzayacak. Diğer beraberlik skorlarında müsabaka İsveç ekibinin lehine tescillenecek.

Avrupa’da 269. randevu

Galatasaray, Östersunds karşısında Avrupa kupaları tarihindeki 269. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 161, UEFA Avrupa Ligi'nde 74, Kupa Galipleri Kupası'nda 32 ve UEFA Süper Kupa'da da 1 kez olmak üzere toplam 268 maç yaptı. Galatasaray, bu maçlarda 98 kez sahadan galip gelirken, 100 defa rakiplerine mağlup oldu. 70 karşılaşmada eşitlik bozulmazken, sarı-kırmızılılar rakip filelere gönderdiği 368 gole karşılık kalesinde 399 gol gördü.

İsveç takımlarıyla 7. maç

Sarı-kırmızılılar, bugüne kadar İsveç ekipleriyle 6 kez mücadele etti. Bu maçlarda Galatasaray 1 kez sahadan galip ayrılırken, 4 defa da rakiplerine yenildi. 1 maçta ise taraflar eşitliği bozamadı.

Düdük Bastian Dankert’ta

Galatasaray ile Östersund arasında oynanacak rövanş maçını Almanya Futbol Federasyonu'ndan Bastian Dankert yönetecek. Dankert'in yardımcılıklarını Mike Pickel ve René Rohde yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Robert Kampka olacak.

Oğuzhan Ort