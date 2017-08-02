Galatasaray, Avusturya kampını sürdürüyor

Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde ilk 30 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başlarken, dar alanda pas ve top kontrolü çalışmasıyla devam etti. İdmanın basına kapalı bölümde ise taktik ağırlıklı çalışma yapıldı.

Sarı-kırmızılı ekipte yeni transferlerden Mariano'nun yanı sıra Eray İşcan, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Sinan Gümüş'ün salonda çalıştığı kaydedildi. Antrenmanı az sayıda taraftar da takip etti.

Galatasaray, Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Hertha Berlin ile 5 Ağustos Cumartesi günü hazırlık maçı yapacak. Karşılaşma Avusturya'nın Graz kentine 63 kilometre uzaklıktaki Kapfenberg'de bulunan Franz Fekete Stadı'nda TSİ 19.00'da oynanacak.

Mehmet Emin Avcı

